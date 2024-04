Трагедията в Орск: Водата е високо, заплашени са други руски области и Казахстан (ВИДЕО)

Отделно са евакуирани 6127 души, от тях 1478 деца. Дотук известно е, че са се удавили 4 души, но бедствието е с такъв мащаб, че ще минат седмици преди водата да се отдръпне достатъчно (след 20-ти април), за да се правят по-точни преценки.

Прокремълският телеграм канал Shot съобщава, че продължават да идват сигнали за заклещени от водата хора и животни. Например – четирима души и две деца бяха спасени, след като са се качили на покрива на дома си, заедно с кучето си.

Нивото на река Урал край град Оренбург се повиши до 864 см, като до опасната граница остават само 66 сантиметра, предупреждава руският телеграм канал 112. А местната рафинерия спря работа.

В Казахстан също има евакуации в 3 области, в Тюменска област са в готовност за приливна вълна. Има отзиви, че това са най-тежките природни бедствия от век насам.

Естонският военен блогър Wartranslated коментира ситуацията в Орск така - "Путин има пари за война с Украйна, но не и да оправи язовирната стена в Орск. Чудно, как и тук не са намерили още "украинска следа"?

Putin found the money to finance the war, but he has no money for his citizens. Thus, for 3 days now the city of Orsk and the Orenburg Region as a whole have been flooded due to the collapse of a shitty dam on the powerful Ural River. Thousands of houses are under water, the… pic.twitter.com/1ZOvNJ4Fxl