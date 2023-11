"Къде се намира най-грозният фонтан в света?": Шадраван предизвика недоумение във Виена (ВИДЕО)

"Къде е най-грозният фонтан в света? В Австрия!", "Срам!", "Какъв ужас!", "Това шега ли е?", са коментарите в социалните мрежи.

Мащабната творбата от сив бетон се състои от 33 фигури, сякаш изработени от малки деца, които обграждат струя вода.

Виенският колектив "Гелитин" печели конкурса с концепцията си, която "представя отговорността на обществото към водата, чиято защита е все по-важна" при нарастващата суша.

Фонтанът обаче не допада на мнозина. В социалната мрежа X има коментари за контраста между него и неокласическия образец пред Парламента. Текст на английски език колко е жалко, че "само това е направено срещу 1,8 милиона евро, взети от данъкоплатците", е видян повече от 7,5 милиона пъти, при население от 9 милиона души.

In Vienna, Austria, the ugliest fountain in the world has been opened for 1.8 million euros.



For comparison, on the left, the Pallas Athene fountain in front of the Vienna Parliament - completed in 1902. pic.twitter.com/GfixXOQ0e9