Кърваво нападение: Кола се вряза на коледен базар в Германия, има много загинали и ранени (ВИДЕО)

Кола се вряза в коледен базар в германския град Магдебург. Съобщава се за най-малко 11 загинали и десетки ранени, но броят на пострадалите вероятно ще се увеличи. Нападателят е бил арестуван. На мястото има много линейки.

Полицията призовава хората да избягват центъра на града. Говорителят на полицията в Магдебург потвърди за "Ди Велт", че става въпрос за умишлена атака, а не за инцидент. По последни данни между 60 и 80 души са пострадали при нападението.

„Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Ние сме на тяхна страна и на страната на жителите на Магдебург", написа федералният канцлер Олаф Шолц на платформата X. „Благодаря на всеотдайните спасители в тези тревожни часове", допълни той.

🇩🇪 Tragedy in Magdeburg: A car plowed into a crowd at a Christmas market, leaving multiple casualties.



Reports suggest the driver may be of Syrian origin (under verification).