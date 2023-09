Латвийски балсам за душата на Путин - завод в Рига снабдява руската армия с микросхеми?

Заводът за полупроводникови устройства в Рига,още пред 60-те години на миналия век започва производството на интегрални микросхеми. В края на 90-те години предприятието е приватизирано- След редица преобразувания, сливания, поглъщания и преименувания са открити три компании: AS "RD ALFA", която се занимава с аренда и управление на собственото или имуществото под аренда, AS "ALFA RPAR4 и AS "RD АLFА Mikroelektronikаs Depаrtаments", произвеждащи електронни детайли.

Според латвийската преса дейността на предприятието в постсъветско време се свива сериозно. Част от помещенията или са съборени, или са преоборудвани в търговски център, но производството не спира.

Продукцията на завода в Рига в Русия е представяна от "Алфа", 100% дъщерна фирма на рижката AS "ALFA".

Самата AS "ALFA" не се е занимавала в вноса на микросхеми в Русия, той се осъществявал от две други фирми "Компания Леста-М" и "Алфа-ЛР".

Латвийските микросхеми да се внасяли в Русия под търговските марки RD ALFA и ALFA RPAR. Основен доставчик е RD ALFA Mikroelektronikаs Depаrtаments.

Със започването на войната в Украйна всичко се променя. Доставчици вече са ALFA RPAR и две, видимо, китайски фирми: Dalian Stella Trading Co. Ltd и Liaoning Jinhechuang Logistics Co. Ltd.

В Рига никой не се смутил от факта, че купувачите от Русия изчезват, а на тяхно място внезапно идват нови клиенти, които в продължение на една непълна година военни действия, закупуват продукция на стойност от 1,7 млн. долара. В същото време московската дъщерна фирма продължава да поддържа сайта си на руски език с асортимент на микроелектроника.

"Искандери" и Су-27 - за какво са се използвали микросхемите

В системата на държавните сделки може да се намерят данни да доставки от страна на "Компания Леста-М" на различни държавни компании на 68 наименования на микросхеми и радиодетайли. Изданието The Insider идентифицира, че 59 от тях са произведени в завода в Рига. По-голямата част от поръчките към компанията са от предприятия на руския военно-промишлен комплекс.

Най-важният търговски партньор на "Компания Леста-М" е предприятието "НИИ электронных приборов" (НИИЭП). То влиза в състава на Ростех чрез концерна "Техмаш". НИИЭП е участвала в разработването на ракетите "Искандер", а също и в създаването на системите за радиолокация за военните. В частност предприятието е създало системи за близка локация за "Кинжал", автоматика за "Точка-У" и "Искандер" и бордови компютър за С-300В. "Компания Леста-М" е сключила с НИИЭП договори на стойност 43 млн. рубли.

Вторият по големина партньор на "Компания Леста-М" е "Ижевския електромеханически завод Купол" (АО ИЭМЗ). В него се произвежда зенитно-ракетния комплекс "Тор-М2Э". Предприятието е внесено в списъка със санкции на САЩ.

Друго предприятие, което закупува микросхеми от "Компания Леста-М" е "Уфимското Приборостроителное Производственое Обединение." То произвежда бордови прибори за Су-27.

Според източниците на The Insider в свалените руски ракети до момента не са открити латвийски микросхеми, затова за сега не е ясно дали те са били използвани при производството на ракети, но със сигурност биха могли да бъдат използвани, тъй като устройства с подобни параметри са установявани в "Кинжал", С-300 и X-59.

