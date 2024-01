Лава подпали къщи в Исландия след изригването на вулкан (ВИДЕО)

Още: Поредно вулканично изригване в Исландия, хиляди са евакуирани (ВИДЕО и СНИМКИ)

Защитните съоръжения, изградени след изригването на същия вулкан през декември, частично са задържали лавата, но някои от тях са били пробити. Главният път към града е прекъснат от потока лава.

An entire town in Iceland could burn down



Lava has approached the outskirts of the Icelandic town of Grindavik, evacuated due to the volcanic eruption. Several houses have already caught fire. pic.twitter.com/yiTRZGnE4L