Воювали за Путин да не стъпват в Шенген: Силен натиск от Източна Европа да се случи

Външните министри и съответните министерства на прибалтийските държави (Естония, Литва и Латвия), Полша, Финландия, Норвегия и Швеция поискаха да се забрани влизането в ЕС на руснаци, воювали срещу Украйна. Това се казва в изявление след среща в Талин. Според седемте държави на руснаците, които са се включили във войната срещу Украйна, не трябва да се издават визи или разрешения за пребиваване.

Според всички изброени държави, забраната трябва да остане и след като войната в Украйна приключи.

Министрите също смятат, че заплахите за вътрешната сигурност на Европейския съюз от страна на Русия ще останат дори и след края на войната: "Стотици хиляди руски граждани участваха и продължават да участват във войната срещу Украйна. Хора с военен опит оттам вероятно ще допълнят и подсилят руските организирани престъпни групи и по този начин ще представляват значителна криминална заплаха за Европейския съюз", гласи заключение от срещата.

