Естония стартира подготовка за война с Русия - с голяма отбранителна линия (ВИДЕО)

Естония усилено се подготвя, за да укрепи границата си с Русия срещу евентуална бъдеща инвазия на армията на руския диктатор Владимир Путин. По информация на обществената телевизия ERR естонските власти са започнали изграждането на нова отбранителна линия по югоизточната граница на страната, с Русия.

В момента на определени участъци се копаят противотанкови ровове. До края на тази година е планирано изграждането на 28 бункера, както и построяване на складови бази.

Съгласно информацията на ERR, това е първият участък от така наречената Балтийска отбранителна линия. Едно от затрудненията с нея касае отчуждаването на частни имоти - дълго време между държавата и частни собственици се водят преговори и те ще продължат, като още не е ясно в колко от случаите Естония ще пристъпи към действия заради националната сигурност и в колко ще има търговски сделки.

Estonia has begun building a new defensive line on the border with Russia



According to public broadcaster ERR, Estonian authorities have started constructing a new defensive line along the country’s southeastern border with Russia.



At the moment, anti-tank ditches are being dug… pic.twitter.com/7KvuO48xg9