Легион "Свободна Русия": Унищожихме колона от руски ракетни системи "Град" (ВИДЕО)

В Белгородския народен дворец е унищожен конвой от руски реактивни системи за залпов огън "Град", съобщиха проукраинските партизани и показаха видео:

The Freedom of #Russia Legion announced that a column of Russian MLRS "Grad" was destroyed. pic.twitter.com/obGGfjjDqR — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2023

"Свобода на Русия" продължава своя рейд. На 1 юни те и Руският доброволчески корпус заявиха, че отново провеждат операции на територията на Руската федерация. Във видеосъобщение те споделиха, че напредват към Шебекино, където след това имаше масов обстрел.

Междувременно се съобщава и за пожар в завода "Монокристал" в Шебекино. Той е един от най-големите производители на изкуствени сапфири.

A fire is reported at the Monocrystal plant in Shebekino



"Monocrystal" is one of the largest manufacturers of artificial sapphires. pic.twitter.com/ExMwoMy8pa — NEXTA (@nexta_tv) June 1, 2023

Бойците твърдят, че планират да освободят цяла Русия от режима на диктатора Владимир Путин. The Times цитира командира на Легион „Свободна Русия“ с позивна Цезар, който казва, че има хиляди кандидати, чакащи да се присъединят към редиците на доброволците.

