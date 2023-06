Нови удари в Москва и Киев, "руски доброволци" се хвалят: За ден взехме повече от Бахмут (ВИДЕО)

Засега няма допълнителна информация какви са пораженията, но изглежда, че атаката този път не е толкова голяма, колкото тази в нощта на 29 – 30-ти май: Удар в Мариупол с данни за стотици загинали руснаци, удари и в района на Москва (ВИДЕО)

This footage is reported as Balashikha, a suburb of Moscow. Smoke after drones reportedly hit an unknown site about an hour ago. pic.twitter.com/tAKoc6XQMh

На свой ред губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи в Телеграм за двама тежко ранени след поредния обстрел на Шебекино, извършен тази нощ. На единия се е наложило да бъде ампутирана ръката.

Междувременно, в Киев също имаше атака рано тази сутрин, но изглежда с дронове. Няма директно попадение от дрон, но кметът на украинската столица Виталий Кличко съобщава в Телеграм за паднали отломки след успешно противодействие с ПВО, които са убили трима души и са ранили четирима. Сред убитите има две деца. По-късно Кличко съобщи за 14 ранени, 9 от които са приети в болница. "Тази вечер противникът отново използва ракети на оперативно-тактически ракетния комплекс "Искандер" по обекти на цивилна и критична инфраструктура на Киевска област", информират от украинския генщаб в сутрешната си сводка, с уточнение, че са свалили 10 от 10 изстреляни ракети.

На този фон Руският доброволчески корпус публикува ново видео, в което показва какво е свършил със скорошната атака срещу Белгород. Посланието е следното: "За един ден завзехме територия в Русия, която е по-голяма от цялата територия на Бахмут. Дотук това е само тест за нашата сила": Мнение: Украйна изглежда атакува в Русия и това трябва да е предупреждение за САЩ

The Russian Volunteer Corps published a video from their recent operations inside Russia.



"In a day, we managed to take full control of a territory larger in area than the whole of Bakhmut. So far, this is just a test of our strength," they commented. pic.twitter.com/3C4QZk0OmB