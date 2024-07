Лека-полека Украйна започна да контраатакува (ВИДЕО)

Идващата по-сериозна западна и особена американска военна помощ (в оръжия) за Украйна вече позволява на украинската армия да извършва локални контраатаки в определени участъци на фронта. Това заключение прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор.

Конкретно от ISW посочват Харковска област и Лиманското направление що се отнася до района при Кремена и Серебрянския горски резерват. Показателно е, че руснаците предислоцираха в Харковска област части на 810 бригада на руските ВМС и батальонно-тактическа група от Девета мотострелкова бригада, защото се мъчат да спрат украинските действия. Но и предупреждават, че засега мащабът на украинските контраатаки не е такъв, че да позволи обръщане на инициативата на бойното поле – инициативата все още се държи от руснаците и това е така приблизително от края на септември, 2023 година.

Заключенията на ISW идват като допълнение на статия на украинския зам.-министър на отбраната генерал-лейтенант Иван Хаврилюк, който пространно обяснява кои са факторите Украйна да се противопостави на Русия на бойното поле. Нищо ново – достатъчно оръжие, навременните му доставки, достатъчно войници и достатъчно добре екипирани и оборудвани. Хаврилюк смята, че руската армия няма да може да направи значителен бърз пробив в Украйна, но има възможност да поддържа война на изтощение, с което да внушава на Запада, че руската победа е неизбежна. И това обаче няма да е безкрайно – руският военнопромишлен комплекс може да поддържа сегашното или близко ниво на оръжейни доставки още 3-4 години според различни оценки, а липсата на генерална мобилизация и постоянното използване на тактиката с пушечно месо поставя предизвикателства пред руското военно командване. Гаврилюк конкретно посочи, че само за да се позакрепят що годе в микрорайон "Канал" (три пресечки в дължина и широчина), най-източното предградие на Часов Яр, руснаците са дали 5000 убити и ранени, което е показателно за високата цена, плащана от руската армия за всеки минимален напредък. А 91% от тези руски войници, които на 10 май тръгнаха за операцията в Харковска област, са убити и ранени, твърди началник-щаба на Харковската групировка на украинската армия Виктор Солимчук. Всичко това подсказва, че налаганата от руския диктатор Владимир Путин визия за войната как Русия лека-полека ще сломи Украйна е под въпрос.

Съгласно вечерната сводка на украинския генщаб, която отразява случилото се на бойното поле в Украйна към 22:00 часа на 10 юли, по целия фронт е имало 121 бойни сблъсъка. Това е със 7 по-малко на дневна база т.е. като цяло няма промяна на интензивността на боевете. Като акценти за деня украинският генщаб посочва развитието на събитията в Покровското направление, в Торецкото направление, както и в Северското направление – то е свържаващо между направленията към Лиман и Краматорското направление, в което руснаците атакуват безплодно вече около 9 месеца Часов Яр.

По традиция Покровското направление е най-горещо – 41 руски пехотни атаки, като при 5 още не е ясен резултатът, останалите са отбити. Украинският телеграм канал Deep State твърди, че село Евгениевка вече е паднало в руски ръце – селото се намира на само няколко километра западно от Очеретино (КАРТА). Официално потвърждение за промяна на контрола над селото няма нито от украинския генщаб, нито от руското военно министерство. Няма обаче промяна в тенденцията – макар и много бавно, руските войници напредват в този участък на фронта и все още украинската армия не може да ги спре напълно, като руските канали в Телеграм масово очакват скоро да почнат същинските боеве за Новоселовка Перша, която се намира буквално до Евгениевка и е в центъра на сегашната линия на боеве. Но говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин отрече, че руснаците са превзели Яснобродовка, а един от популярните руски военно-пропагандни канали в Телеграм "Военкор" писа, че Новоселовка Перша е без значение за руснаците: Руското военно министерство се похвали с нов успех: Превзело безлюдно село

В Торецкото направление е имало 21 руски пехотни атаки, 18 са отбити и за 3 изходът още не е ясен. (КАРТА) Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке за пореден път говори как в село Ню Йорк руснаците напредват "в клин", но няма достатъчно украински войници, които да ги атакуват във фланг и съответно тонът му е мрачен – за разлика от този на о.з. полковник Константин Машовец, който очаква в следващите седмици руснаците да бъдат укротени в това направление: Неописуем брой атаки с руски дронове за 24 часа: Бъдещ руски пробив в Донецка област – оценка

В Лиманското и Северското направление е имало съответно 14 и 13 руски пехотни атаки – общо за 5 атаки няма окончателни данни какво се е случило, като 4 са в Лиманското направление.

Що се отнася до Харковска област, там украинският генщаб отчита 3 руски пехотни атаки, при Вовчанск и Глубоко, като и трите са отбити. Руското военно министерство пък съобщава за 2 украински контраатаки, които също били отбити. В руското информационно пространство в Телеграм се появиха слухове, че руснаците са успели да преминат на южния бряг на река Вовча и даже да се укрепят – но популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, изрично опровергава тези твърдения в дневния си обзор. Има геолокализирани видеокадри (18+) от 7 юли, показващи руски войници, преминали през Вовча, по улица "Харков" във Вовчанск, само че явно след това не се е случило нищо, след като „Рибар“ прави изрично уточнение сега. Геолокализирани видеокадри показват как руската армия всъщност лека-полека бива принудена да отстъпва в северните покрайнини на Вовчанск – но Виктор Солимчук предупреди, че руската армия в Харковска област все още има значителен потенциал и че украинската армия все още не може ефективно да се бори с руските бомбардировки с авиационни бомби:

Location 0:26-0:56: Vovchans'k (Вовчанськ), Kharkiv Oblast, Ukraine at 50.29398, 36.92855 https://t.co/WcwErHvgS1 @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Russian infantry targeted by drone-dropped explosives of the 57th motorized brigade of Ukraine. pic.twitter.com/NtB0N357xU