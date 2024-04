Летище в Дания е евакуирано заради сигнал за бомба (ВИДЕО)

Полетите на аерогарата са спрени. На сайта са изброени няколко анулирани полета, които е трябвало да излетят този следобед - към Амстердам, Франкфурт и Барселона.

Полицията опитва да установи дали има връзка между сигнала за бомба и взривяването на банкомат в Билунд, извършено тази сутрин.

Летището в Билунд е второто по големина в Дания. То се намира близо до централата на производителя на конструктори "Лего" и до тематичния парк "Леголанд".

Още: Новият командващ армията на Дания пристигна в Киев за среща с генерал Сирски (СНИМКИ)

A full evacuation is underway at Denmark's 🇩🇰 Billund Airport on Saturday after a bomb threat



Both travelers and staff have been asked to leave the terminal building



One man was arrestedhttps://t.co/Ea69R5FmFN https://t.co/5a6gNZX6MW pic.twitter.com/Yf1Na8N09h