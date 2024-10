Лидерът на ОАЕ предложи помощ на Путин за разрешаване на войната в Украйна (ВИДЕА)

Президентът на Обединените арабски емирства шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян заяви готовност пред руския диктатор Владимир Путин да подкрепи усилията за намиране на мир в Украйна.

Двамата проведоха неофициални разговори в резиденция извън Москва.

„Продължаваме да полагаме усилия за посредничество при размяната на затворници“, каза шейх Мохамед.

"Уверявам ви, че ще продължим да работим в тази посока. Ние сме готови да положим всякакви усилия за разрешаване на кризи и в интерес на мира", добави той.

По-рано Путин похвали както шейх Мохамед, така и саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман за техните посреднически усилия за Украйна.

Our President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, may God protect and preserve him, as a guest of Russian President Vladimir Putin. May God protect our leader and our glory, His Highness Sheikh Mohammed.