Литва купува от САЩ 8 ракетни установки HIMARS

Според американски служители става въпрос за общо 8 ракетни установки, предаде The Defense Post.

HIMARS е в основата на украинските успехи на фронта срещу Русия още от първите дни на войната, започната от Владимир Путин.

The U.S. State Department approved the sale of MLRS M142 #HIMARS missile systems and related equipment with ammunition for $495 million to #Lithuania, Defense Minister Arvydas Anušauskas said. pic.twitter.com/rnthGYGAjZ