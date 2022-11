Великобритания дава на Украйна 1000 ракети, Франция - гаубици, а Израел се дърпа за ПВО

Обединеното кралство е предоставило на Киев приблизително 1000 допълнителни ракети "земя-въздух", за да се противопостави на руската заплаха за украинската инфраструктура, съобщи правителството в Лондон в официалния си сайт.

Министърът на отбраната Бен Уолъс направи изявление по темата по време на посещение на тренировъчни полигони заедно с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и свои колеги от други страни. Той потвърди, че скоро ще приключи доставката на приблизително 1000 ракети "земя-въздух" за Въоръжените сили на Украйна. Това се прави в отговор на украинските искания за повече възможности за противовъздушна отбрана. Оборудването се състои от пускови установки и ракети и е в състояние да сваля въздушни цели, включително безпилотни самолети и крилати ракети.

"Този ангажимент за още стотици ракети "земя-въздух" е продължение на нашата отбранителна подкрепа за Украйна срещу руската агресия и ще ѝ помогне да се противопостави на заплахата от незаконно насочване към критична национална инфраструктура", добави Уолъс.

Той каза, че Обединеното кралство вече е обучило над 7400 новобранци от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и над 60 младши лидери на ВСУ. Понастоящем 1900 украински новобранци се намират във Великобритания, където участват в програмата за обучение на ЕС и скоро ще се завърнат в родината си. Те ще получат необходимите ресурси, включително комплекти за "екстремно студено време" - 25 000 комплекта облекло, 20 000 спални чувала и 150 изолирани палатки.

Six additional Caesar self-propelled artillery units will be sent to Ukraine in the near future.



"We will deliver them in the coming weeks. So far, we have delivered other types of artillery of the previous generation - TRF1 howitzers," French Defense Minister Lecornu said pic.twitter.com/SCECN3SOsV