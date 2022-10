Куп западни държави обещаха нови оръжия на Украйна - ето какви (ВИДЕО)

Великобритания обяви, че ще предостави на украинците ракети за противовъздушна отбрана AMRAAM. „Последните безразборни удари на Русия по цивилни райони в Украйна дават основание за допълнителна подкрепа на онези, които се опитват да защитят своята нация. Затова днес разреших доставката на ракетите AMRAAM", заяви министърът на отбраната на Обединеното кралство Бен Уолъс, цитиран от "Гардиън".

"Тези оръжия ще помогнат на Украйна да защити небето си от атаките и да подсили цялостната си противоракетна отбрана заедно с американските NASAMS", заяви Уолъс, но все още не е ясно колко такива ракети ще бъдат изпратени.

AIM-120 AMRAAM е американска ракета „въздух-въздух“ с невизуален обсег на действие. Тя е с диаметър 18 см (7 инча) и използва активно радиолокационно насочване. AMRAAM е най-популярната в света ракета с невидим обсег на действие - към 2008 г. са произведени над 14 000 броя за ВВС и ВМС на САЩ и за 33 международни клиенти. Ракетата се използва в редица бойни действия – като конфликтите в Ирак, Босна, Косово, Индия и Сирия.

Вчера украинският министър на отбраната Олексий Резников потвърди, че Украйна вече е получила първата от общо 4 системи за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM от Германия. Дори германските въоръжени сили не я притежават. Очаква се догодина от Берлин към Киев да потеглят още три такива системи, като засега не се посочват конкретни срокове.

"Последните руски ракетни атаки срещу Киев и други градове показват колко важна е способността за противовъздушна отбрана за самозащита на Украйна", написаха от Министерството на отбраната в Берлин.

IRIS-T е ръководена от Германия програма за разработване на инфрачервена ракета "въздух-въздух" с малък и среден обсег на действие, която да замени AIM-9 Sidewinder, използвана в някои страни членки на НАТО. Всеки самолет, който може да изстрелва Sidewinder, може да изстрелва и IRIS-T.

IRIS-T SLS и IRIS-T SLM са системи за противовъздушна отбрана, използващи варианта ракети "земя-въздух", съответно с малък и среден обсег на действие. Една батарея IRIS-T SLM, доставена от Германия на Украйна, се състои от три пускови установки, монтирани на камиони, носещи по осем ракети с обсег 40 км. Има и отделна командна машина, която може да бъде разположена на разстояние до 20 км. Тя е в състояние да изстрелва и проследява всички 24 ракети едновременно. Системата е потенциално ефективна срещу изстреляни от въздуха крилати ракети като руските Kh-101 и 3M-54 Kalibr, но ракетите IRIS-T са твърде малки, за да бъдат от голяма полза срещу големи балистични ракети като "Искандер".

Германците обещаха на украинците повече ракетни установки MARS II, както и самоходни гаубици Panzerhaubitze 2000 (155 мм), отколкото беше планирано първоначално. От Бундесвера уточниха, че ще извършат доставките "през следващите няколко седмици". Не се съобщават конкретни бройки.

Meeting of Ramstein-Format at a special time: 🇷🇺 missile attacks&partial mobilisation, sham referenda, 🇺🇦 counter-offensive. We coordinate our ongoing support. In the next few weeks, more #PzH2000 and #MARSII will be handed over to #Ukraine. pic.twitter.com/uW7B5GEiKA — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022

Отделно, Германия, Норвегия и Дания ще закупят 16 гаубици Zuzana словашко производство и ще ги предоставят на Украйна. Очаква се първата доставка да се случи през 2023 г.

155-милиметровата гаубица е словашка артилерийска система, разработена от KONŠTRUKTA-Defence - с 45-милиметрово оръдие и автоматично зареждане.

И Франция обеща на украинците системи за противовъздушна отбрана. Френският президент Еманюел Макрон обяви, че след руските удари, целящи да се "сломи украинската съпротива", Париж ще достави на Киев радари, системи и ракети за защита. Доставката ще стане факт през следващите седмици. Макрон не уточни какви точно системи за ПВО ще бъдат пратени.

От украинска страна обаче заговориха, че Париж ще им даде 3 LRU M270 - модификация на "тежкия вариант" на HIMARS. За това писа Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, след поредната среща на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО (форматът "Рамщайн").

Преди седмица Макрон обяви създаването на френски фонд за директна военна помощ за Украйна, който е с първоначална стойност 100 милиона евро.

#French President Emmanuel #Macron said that #Ukraine will receive anti-aircraft missiles and radars from the French side in the coming weeks, Sky News reports. pic.twitter.com/VTcbSUEPrK — NEXTA (@nexta_tv) October 13, 2022

Франция преговаря и за изпращането на още 6 мобилни артилерийски единици "Цезар". Това е френска самоходна 155 мм-гаубица, монтирана на шаси на камион 6x6 или 8x8, която може да стреля с всички снаряди от калибър 39/52 по стандартите на НАТО. Може да поразява особено точно цели на разстояние над 40 км, използвайки боеприпаси ERFB, или цели на разстояние над 55 км, използвайки ракетно подпомагани или "смарт" боеприпаси. Счита се, че с тези гаубици украинците си върнаха Змийския остров.

Междувременно в Украйна пристигнаха още 4 артилерийски ракетни системи HIMARS от САЩ, обяви министърът на отбраната Олексий Резников. Това е основното оръжие, с което украинците поразяват врага още от ранните етапи на войната, като все още се водят разговори за доставка от Вашингтон на ракети ATACMS. С тях HIMARS ще има още по-голям обсег - до 300 км.

„NASAMS също идват“, написа в Twitter Резников с препратка към модерните системи за противовъздушна отбрана. Говорителят на Националния съвет за сигурност към Белия дом Джон Кърби потвърди във вторник, че САЩ ускоряват изпращането на NASAMS за Киев след опустошителните ракетни атаки на Русия от 10 октомври.

Две модерни системи за ПВО трябва да бъдат доставени на украинците съвсем скоро. Киев има договорка с Вашингтон и за още 6, но за тях трябва да измине по-дълъг период от време. „Мислим, че сме близо до това да пратим първите две в много близко бъдеще“, каза Кърби пред репортери, цитиран от „Ройтерс“. „Определено сме заинтересовани да ускорим доставката на NASAMS към Украйна - колкото можем по-бързо“. До момента САЩ са предоставили на страната средства за отбрана на обща стойност 16,8 милиарда долара, откакто Владимир Путин започна пълномащабната война на 24 февруари.

Това е наземна система за ПВО с близък до среден обсег на действие, разработена от Kongsberg Defence&Aerospace (KDA) и Raytheon. NASAMS е първото приложение на ракетата AIM-120 AMRAAM. Системата има и усъвършенствана версия - NASAMS 2 и NASAMS 3, която е най-новата модернизация от 2022 г. Чрез NASAMS могат да се изстрелват ракети с малък обсег AIM-9 Sidewinder и IRIS-T SLS и ракети с голям обсег AMRAAM-ER. Тя има доказана оперативна съвместимост със системи с по-дълъг обсег на действие като установката Patriot.

До момента САЩ са предоставили на Украйна средства за отбрана на обща стойност 16,8 милиарда долара, откакто Владимир Путин започна пълномащабната война на 24 февруари.

Помощ за Киев идва и от Нидерландия. Министърът на отбраната Кайса Олонгрен заяви, цитирана от "NL Times", че страната ще изпрати на Украйна противовъздушни ракети на стойност 15 милиона евро. Не се съобщава конкретен брой, нито какви точно са ракетите. Амстердам достави на нападнатата страна 200 ракети "земя-въздух" Stinger малко след като Русия нахлу в Украйна през февруари.

Канада обяви допълнителна военна помощ за Украйна на стойност 47 милиона щатски долара. Министърът на отбраната Анита Ананд съобщи на 12 октомври, че новият пакет включва артилерийски снаряди, комуникационни технологии, зимно облекло и оборудване. По-рано тя заяви, че канадските военни ще изпратят в Полша около 40 бойни инженери, които да обучават украинските войски на инженерни умения, използване на взривни вещества за разрушителни работи и разминиране.

Естония също обяви одобрението на нов военен пакет за Украйна. Премиерът Кая Калас каза на 13 октомври, че Прибалтийската република ще изпрати бързо боеприпаси, зимно оборудване и екипировка към Киев. „Нека всички забързаме нашата помощ, така че украинците да могат да освободят териториите си. Това е пътят към мира“, заяви Калас.

"Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace," said Kallas. pic.twitter.com/vD5GEMXpfT — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 13, 2022

България не изпраща официално оръжие на нападнатата от Русия страна. Вчера служебният кабинет одобри хуманитарна помощ за Украйна – правителството ще предостави безвъзмездно по 5000 броя полушуба с подплата, клинове с подплата, ризи с дълъг ръкав, шапки и 5000 чифта обувки.