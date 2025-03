Литва: Руското военно разузнаване стои зад палежа на магазина на IKEA във Вилнюс

Литва официално обвини руското военно разузнаване за палежа на 9 май 2024 г. в магазин на IKEA във Вилнюс, предаде NEXTA. Заподозреният бил тийнейджър, вербуван за тероризъм. Твърди се, че са му платили 10 000 евро, за да запали пожари в Литва и Латвия като част от подкрепяна от Кремъл кампания за сплашване. Заподозреният е скрил запалително устройство с таймер в IKEA, избягал е във Варшава и е получил BMW 530 като възнаграждение. Бил е заловен на път за Латвия, докато е прибирал парите за друга атака.

🔥 Russia's GRU Behind IKEA Arson?



Lithuania officially accuses Russian military intelligence of orchestrating the May 9 arson attack on an IKEA store in Vilnius. The suspect? A teen recruited for terrorism.



🔹 He was allegedly paid €10,000 to set fires in Lithuania and Latvia… pic.twitter.com/AoR2t83U5t