Лиз Тръс проговори и каза кой я е свалил от власт (ВИДЕО)

„Това, което открих, беше след като стигнах до върха, че управителят на Банката на Англия не може да бъде уволнен – но премиерът можеше“, казва тя в телевизионно участие. Според нея управителят на банката има повече правомощия от министър-председателя. ОЩЕ: Бившият британски премиер Лиз Тръс призна за грешките си

🚨🌎🇬🇧 Holy Crapballs



Did a former UK Prime Minister just call out the Deep State&Central Bankers?



Steve Bannon to Liz Truss - “are you a conspiracy theorist?”



Truss - “what I found was once I got to the top of the tree (UK Prime Minister) is that the Governor of the Bank of… pic.twitter.com/3lLnvqcJW1