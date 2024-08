Лондон даде на Украйна да ползва британски оръжия в Русия, зове съюзниците да разрешат и Storm Shadow

Министерството на отбраната на Великобритания разрешава на Украйна да използва британски оръжия в офанзивата си в руската Курска област, съобщи говорител на ведомството.

"Няма промяна в политиката на правителството на Обединеното кралство - съгласно член 51 от Устава на ООН Украйна има ясно право на самозащита срещу незаконните нападения на Русия, което не изключва операции на територията на Русия", каза той в сряда, цитиран от вестник Independent. "Оборудването трябва да се използва в съответствие с международното право", добави говорителят.

В същото време използването на ракетите с голям обсег на действие Storm Shadow, които Лондон предоставя на Киев, няма да бъде позволено извън границите на Украйна, твърди той.

Според информация на вестник The Times обаче британски министри се опитват да убедят съюзниците си да разрешат на Украйна да може да ползва Storm Shadow за нанасяне на удари на територията на Русия.

The Times: Britain urges allies to allow AFU Storm Shadow strikes on Russia



British ministers are holding private talks with Western governments, which have so far been cautious about providing Ukraine with long-range weapons for fear of "escalating the conflict". pic.twitter.com/XR2UJYPCYh