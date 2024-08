Украинското нахлуване в Курска област на Русия щеше да е "по-малко необходимо", ако на Киев бе позволено да "използва пълноценно своите възможности за далечен обсег на действие" срещу Русия. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Украйна днес, 13 август - седмица след началото на трансграничната инвазия.

През юни САЩ разрешиха на Украйна да нанася удари по руски военни цели непосредствено до границата, но запазиха забраната за атаки дълбоко в Русия с оръжия с голям обсег като АТАCMS. Украинците могат да ползват американски оръжия на максимум 100 км навътре в Руската федерация, и то не навсякъде: Объркване: САЩ не дават да се стреля по важни руски летища?

Във връзка с украинското нахлуване в Курска област, която се намира точно отвъд границата с украинската Област Суми, Пентагонът заяви, че операцията е "в рамките на политиката на САЩ за това къде могат да оперират нашите оръжия, нашите системи, нашите възможности".

На свой ред Великобритания съобщи, че не е позволила на Украйна да използва доставените от Лондон далекобойни ракети Storm Shadow в рамките на нахлуването. Разрешени са само удари в рамките на украинската суверенна територия - това е ограничението, което Обединеното кралство продължава да налага.

Междувременно Германия обяви, че в Курска област украинските сили могат да използват оръжията, доставени от Берлин, както преценят. Използването на далекобойни оръжия обаче е "отделен въпрос" - тук не става дума за тях, заяви говорител на германското Министерство на отбраната.

"Ако Украйна можеше да удари вражеските войски на тяхна територия, откъдето те заплашват Украйна, тогава Украйна щеше да бъде в много по-добра позиция да се защити", заяви говорителят на външното министерство в Киев Георгий Тихий.

