"Това е просто нелепо": Путин отхвърли предложението за взаимно спиране на ударите (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин нарече получените предложения от Украйна за взаимно прекратяване на ударите абсурдни. Това се случи по време на пленарната сесия на 23-тото годишно събрание на Международния дискусионен клуб „Валдай“. Темата на форума е „Отговорност за бъдещето: Граници на възможностите или възможности без граници“.

„Казват ни: „Нека те спрат да нанасят удари по вашите рафинерии, а вие ще спрете да нанасяте удари по техните кораби“. Това е просто нелепо“, заяви Путин по време на политическия форум „Валдай“. На въпрос за руската позиция по тази идея той отговори: „Не.“

Putin called the proposal to stop attacks on ships in exchange for halting strikes on Russian oil refineries “absurd.” pic.twitter.com/QJWCcuJvIF — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Путин отхвърли идеята за взаимно спиране на далекобойните удари между Русия и Украйна, които от месеци се засилват, в отговор на предложения, направени от Киев и Вашингтон. Русия и Украйна увеличават далекобойните си удари, които все по-често са насочени към гражданска инфраструктура и водят до нарастващ брой жертви сред цивилното население. Москва атакува складове, бензиностанции, търговски центрове, кораби, плаващи от украински пристанища в Черно море, а в по-ново време — центрове за обработка на данни и телекомуникационни оператори.

От своя страна Киев атакува по-специално петролни рафинерии и складове, складове на гиганти в електронната търговия и товарни кораби в Черно море. Според Путин Русия е „загубила около 1% от БВП“ заради украинските удари по рафинериите, които са предизвикали горивна криза през това лято.

Putin:



Ukraine started strikes on oil refineries, and they managed to secure some results.



It took away around 1% of our GDP. pic.twitter.com/gp5swANOrl — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Руските удари в Украйна от своя страна са довели до спиране на металургичния сектор на страната и са нанесли сериозен удар върху селскостопанския износ на Киев, който е от съществено значение за икономиката. Украйна също така се тревожи от настъпването на зимата - критичен период, през който Русия би могла да нанесе тежки удари по енергийната инфраструктура, както през 2025 г.

Говорейки за Украйна Путин заяви, че западната помощ за украинските удари във вътрешността на Русия е заплаха. Той каза, че Украйна не би била способна да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия без западна техническа подкрепа, което според него е директно въвличане в конфликта. Руският президент предупреди, че когато някой иска да воюва с Русия, използвайки Украйна като прокси, това представлява заплаха“.

Путин добави, че Москва не е на прага да атакува чуждестранни заводи, които произвеждат оръжия за Украйна, но добави, че това е нещо, което руските военни и разузнавателни служби трябва внимателно да следят.

За противопоставянето с НАТО

Говорейки по конкретни актуални международни теми, Путин предупреди, че Русия би могла да използва „всички видове оръжия“, включително ядрени, в случай на нападение от силите на НАТО срещу Калининградската област, като същевременно подчерта, че Русия „няма намерение да напада когото и да било“, предадоха Ройтерс и Франс прес. „Ако се стигне до пряко нападение срещу Русия, в случая срещу Калининград, въпросът за използването на всички видове оръжия, с които разполагаме, ще бъде поставен на дневен ред“, заяви Путин по време на политическия форум „Валдай“.

Putin threatens nuclear war again:



If it comes to a direct attack on Russia, on Kaliningrad, the question of using all the weapons we have will immediately arise. pic.twitter.com/7pnAEGGT2q — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026

Предупреждението идва на фона на нарастващото напрежение около тази територия, която няма пряка сухопътна граница с останалата част на Русия и граничи с Полша, Литва и Балтийско море. През последните месеци страните от НАТО проведоха няколко военни учения в близост до границите на Калининград, което накара Москва да им изпрати документ, осъждащ „безпрецедентното увеличаване на военната активност на Алианса по протежение на западните ни граници“.

Днес Путин разкритикува „последователните военни учения в Балтийско море“ и „опитите за прехващане“ на руски кораби. „Всичко това представлява ескалация“, подчерта той.

„Не възнамеряваме да атакуваме никого през 2029 г., през 2030 г. или през 2050 г., но ако бъдем атакувани, ще трябва да отговорим. Гражданете на европейските държави трябва да са напълно наясно с това“, подчерта руският президент.

Putin on Europe:



We don’t intend to attack anyone in 2029, in 2030, or 2050, but if we are attacked, we will have to respond.



Citizens of the European countries should be fully aware of that. pic.twitter.com/Dt95kpZvor — Clash Report (@clashreport) October 1, 2026