Лукашенко: Зеленски да се спре, нататък ще е пълно унищожение

"Всичко е в ръцете на Украйна. Ако те не искат гибелта на огромен брой хора... Тежко е, трудно е, но трябва да спрем това, защото по-нататък ще има пълно унищожение на Украйна", каза той.

В същото интервю Лукашенко се закани, че ако някой нападне Беларус, отговорът й ще бъде страшен. Цяла Европа ще затрепери, каза той, гледайки страшно.

Отделно от това той заяви, че му се струва, че Запада вече е отрезвял, тази война не му е нужна и хората там скоро ще изгонят Макрон и Олаф Шолц.

А колкото до украинския президент, Лукашенко е на мнение, че Зеленски е време да си изпере тениската. На Зеленски му е добре, аз може би като президент не трябва така да говоря, но предполагам той е сит, нахранен, вероятно си има ток за разлика от милиони украинци. Време е да си изпере тази тениска, с която постоянно ходи - създава се впечатление, че не е прана, разкритикува го Лукашенко.

ОЩЕ: Лукашенко се оплака: Отнасях се към Зеленски като към свое дете, а той ни наложи санкции (ВИДЕО)

По-нататък той обясни, че неговите наблюдения показвали, че обикновените украинци вече са недоволни от правителството си заради това, че се води война. Само че тези твърдения на Лукашенко влизат в пълно противоречие с обществените допитвания в самата Украйна, които неизменно сочат, че огромното мнозинство от украинците е готово да изтърпи несгодите и лишенията, стига окупаторите да бъдат изгонени от страната и Украйна да върне териториалната си цялост.

🤡 Agrodictator of Belarus, Alexander #Lukashenka, called on Ukraine to stop, threatening that otherwise it would be completely destroyed.



Shortly before the start of the war, Lukashenka declared that Ukraine would not withstand even three days of open confrontation with Russia. pic.twitter.com/vFGoocLuK3