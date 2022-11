МААЕ ще засили присъствието си в ядрените централи на Украйна

Гроси отбеляза, че се е срещнал с украинския външен министър Дмитро Кулеба, за да обсъдят съвместните им усилия за работа по "спешното създаване на защитна зона за ядрена безопасност и сигурност" около Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ).

"Аз също така потвърдих, че МААЕ ще засили присъствието си във всички украински АЕЦ, за да защити енергийна инфраструктура на страната", написа Гроси в "Туитър" след срещата.

