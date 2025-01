Макрон и Стармър преговарят за мироопазващи сили в Украйна: Британска медия начерта три сценария

Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон обсъждат изпращането на войници от двете страни в Украйна като мироопазващи сили след евентуално споразумение за прекратяване на войната, съобщава британският вестник The Telegraph. Макрон защитава идеята и вече е разговарял за нея с украинския президент Володимир Зеленски и с полския премиер Доналд Туск. Междувременно и от "Даунинг стрийт", и от Елисейския дворец не оспорват, че Стармър и френският държавен глава са обсъдили тази възможност по време на срещата си миналата седмица.

Още: Зеленски поиска западни контингенти в Украйна. Главните акценти от речта му в Рамщайн

Подробностите за разговорите се пазят в тайна от официалните лица в Лондон и Париж. Британското издание обаче цитира "множество добре осведомени източници" от правителството на Обединеното кралство обаче, които подчертават, че Стармър все още не е подписал изцяло споразумението. „Има предизвикателства относно това какво бихме могли да подкрепим, какво бихме искали да подкрепим и по-широкия въпрос за заплахата, на която тези войски може да са подложени, и дали това е ескалация", посочва един от тези източници.

Още: Полша настоява Украйна да получи покана за присъединяване към НАТО

Снимка: Getty Images

Предложението идва в момент, когато европейските лидери се опитват да измислят как да продължат да подкрепят суверенитета на Украйна, докато новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп настоява Киев да сключи мирно споразумение с Москва. Републиканецът се отказа от предизборното си обещание да сложи край на войната в „първия ден“ като президент, но има за цел да направи това през първите шест месеца от управлението си.

Още: Светът Европа Зад кулисите на срещата Тръмп-Зеленски-Макрон: Мирът в Украйна и промяната на Путин

Публичната позиция на правителството на Обединеното кралство е, че западните съюзници трябва да окажат възможно най-голяма подкрепа на Зеленски, а украинците да решат кога и дали да проведат мирни преговори. В частен план министрите и други служители на британския кабинет очакват Тръмп да принуди Украйна и Русия да седнат на масата за преговори, като в момента се правят опити да се очертае какво ще се случи след това. Една от идеите, за които сега все по-често се говори не само в публичните дебати, но и при закрити врати в "Уестминстър", е дали може да се наложи западни войски да гарантират каквито и да било мирни условия.

Още: Стармър пристигна в Киев за подписване на 100-годишно споразумение (СНИМКИ)

Разсъжденията се въртят около идеята, че Русия би могла да задържи завзетите от нея украински земи като част от мирно споразумение, макар че тази перспектива все още не е сигурна. Ако това се случи, европейските лидери обмислят какво може да се направи, за да се гарантира, че останалата територия на Украйна е защитена от бъдещи руски атаки.

Снимка: Getty Images

Предизвикателството е, че предишните критики на Тръмп срещу разполагането на войници в чужбина и политическите му нападки срещу финансовата подкрепа за Украйна означават, че е малко вероятно американски войски да участват. До този извод стигат множество служители на Обединеното кралство, посочва The Telegraph.

Още: Мироопазващ контингент в Украйна: Позицията на Полша е показателна за Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Една от разпространяваните от САЩ идеи е, че западни войници биха могли да обслужват 800-километровата граница между новите украински и руски граници, като бъде създадена демилитаризирана „буферна“ зона. Макрон прокарва идеята, че европейските съюзници биха могли да бъдат разположени на място, за да играят такава роля. Някои от обсъжданията му с други лидери станаха публично достояние. Туск омаловажи идеята в средата на декември, като заяви, че Варшава „не планира подобни действия“. Макрон и Зеленски също разговаряха за потенциалните планове в понеделник. Украинският президент написа в X, че са обсъдени "практическите стъпки" за изпълнението и потенциалното участие на други страни.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Британски официални лица подчертават, че все още не са подкрепили изцяло предложението.

Още: Леко затишие в Украйна: Зеленски с разбор за руската и украинската армия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разгръщането може да включва хиляди британски войници в момент, когато военните лидери вече предупредиха, че Обединеното кралство не разполага с капацитет да води война. Освен това би имало риск този ход да бъде възприет като ескалация от страна на Русия, притесняват се в Лондон.

Със сигурност ще бъдат повдигнати и въпроси за това дали ще бъде създадена забранена за полети зона над новите украински земи и как ще може да бъде прилагана.

Медията чертае и три сценария на разполагане на западни войски:

‼️ UK and France may deploy troops to Ukraine



UK Prime Minister Keir Starmer and French President Emmanuel Macron have reportedly begun discussing the deployment of peacekeeping forces to Ukraine, should Kyiv and Moscow reach a peace agreement.



The Telegraph outlines three… pic.twitter.com/LewdnqNPsv