Макрон си направи селфи с жени по бански (СНИМКА)

Поводът за снимката е откриването на Олимпийски воден център в Сен Дени.

"Това отговаря на нашата амбиция: да бъдем част от олимпийските и параолимпийските игри и да оставим наследство на жителите. Браво и благодаря на всички, които направиха това възможно. Гордост", написа Макрон под снимката. ОЩЕ: "Наслаждавайте се": Макрон раздаде безплатни презервативи на младежите във Франция

Avec vous à Saint-Denis pour inaugurer le Centre aquatique olympique.



Il correspond à notre ambition : être au rendez-vous des Jeux olympiques et paralympiques, et laisser un héritage aux habitants. Bravo et merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Fierté ! pic.twitter.com/6QkfikG3Bb