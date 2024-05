Макрон възмутен от удара в Рафах

ОЩЕ: Десетки загинали и ранени след израелски удар по Рафах (ВИДЕО)



„Тези операции трябва да спрат. В Рафах няма безопасни зони за палестинските цивилни граждани. Призовавам за пълно зачитане на международното право и за незабавно прекратяване на огъня“, реагира френският президент в социалната мрежа "X".

Outraged by the Israeli strikes that have killed many displaced persons in Rafah.



These operations must stop. There are no safe areas in Rafah for Palestinian civilians.



I call for full respect for international law and an immediate ceasefire.