Макрон заговори за по-голяма общност от ЕС, която да включи Украйна и Великобритания

По време на речта си при закриването на Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург, преизбраният наскоро френски държавен глава каза още, че ЕС не трябва да занижава критериите си, за да приеме Украйна като член. Европейският съюз вече отвори бърза писта за евроинтеграцията на Киев, но Австрия е против влизането на Украйна в блока.

"ЕС, предвид нивото му на интеграция и амбиция, не може в краткосрочен план да бъде единствената структура на европейския континент", каза Макрон, цитирайки предшественика си Франсоа Митеран, който през 1989 предложи Европейска федерация, включваща и Русия след разпадането на СССР.

"Наше историческо задържение е да отговорим на предизвикателството и да създадем това, което аз наричам Европейска политическа общност. Тази нова европейска организация би позволила на демократичните държави, свързани с нашите изконни ценности, да открият ново поле на колаборация с ЕС относно политиката, сигурността, енергията, транспорта, инвестициите в инфраструктурата, движението на хора, особено младите", добави френският президент.

