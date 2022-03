Разстрелват ли руските сили цивилни в Украйна? Случаите се трупат

Ето само няколко случаи от последните дни.

Валерия Максецка, сътрудничка на Американската агенция за международно развитие (USAID), е загинала в навечерието на 32-ия си рожден ден заедно с майка си и още един човек докато се опитвали да напуснат Киев. Саманта Пауър, администратор в агенцията, разказва, че тримата са били разстреляни от руски танк, докато са седяли в кола и са изчаквали той да отмине. Според Пауър Максецка от началото на войната е останала в Киев, за да помага, тъй като е била медик. Когато на майка й свършват лекарствата, двете решават да се евакуират, но когато се опитват да напуснат украинската столица са убити от руските окупатори, заедно с шофьора на колата Ярослав, съобщава TCH.

I'm enormously sad to share the death of Valeriia "Lera" Maksetska—proud Ukrainian, beloved @USAID implementing partner&brilliant, compassionate leader on building social cohesion&fighting disinformation.



She was killed by the Russian military just shy of her 32nd birthday. pic.twitter.com/ZoMJJN2CJW