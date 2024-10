Масов бой и стрелба в Москва, въздушна тревога в Рязан и Липецк (ВИДЕО)

Масов бой и стрелба в градския парк и до търговския център "Пушкино" в Московска област - за това съобщават редица руски информационни източници, начело с прокремълския телеграм канал Mash.

Според информацията, сбиването е заради "тормоз над непълнолетна девойка". В един момент участник в боя извадил пистолет и стрелял, което довело до паника сред хората наоколо. Не е ясно дали стрелбата е била на месо или във въздуха.

