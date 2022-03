Масов гроб на 67 цивилни показа ужаса от войната в Украйна (ВИДЕО)

"67 цивилни, убити от руския окупатор, са погребани в масов гроб на територията на църква в град Буча, Киев. Някои жертви дори не са идентифицирани. Този ужас е нашата реалност днес, в 21-ви век!", написаха от украинското министерство.

67 civilians killed by Russian occupiers were buried in a mass grave on the territory of church in Bucha city, Kyiv region. Some victims have not even been identified.



