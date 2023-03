Мецола раговаря с Кулеба за военните престъпления на Путин

В разговора си с Кулеба Мецола е повторила обещанието на европарламента за справедливост срещу военните престъпления.

"Приветствах заповедта за арест на Международния наказателен съд. Незаконно депортираните деца трябва да бъдат върнати в Украйна и техните семейства", каза Мецола. ОЩЕ: Съдът в Хага издаде заповед за арест на Путин заради зверствата в Украйна

Стана ясно, че на срещата е подновен призивът за създаване на специален трибунал.

Spoke with Ukraine's Foreign Minister @DmytroKuleba.



Reiterated @Europarl_EN pledge for justice against war crimes.



Welcomed ICC arrest warrant. Unlawfully deported children must be returned to Ukraine&their families.



Also renewed call for the creation of a Special Tribunal. pic.twitter.com/DcV7zZ4LCK