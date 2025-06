Взрив в резиденцията на посланик в Тел Авив

Граната е избухнала снощи в резиденцията на норвежкия посланик в Тел Авив, съобщи израелският външен министър Гидеон Саар. За щастие няма пострадали. „Говорих с норвежкия посланик в Израел Пер Егил Селваг, в чийто двор беше хвърлена граната. Няма пострадал дипломатически персонал по време на инцидента“, заяви Саар в социалната мрежа „X“. „Силно осъждам това сериозно и опасно престъпление“, допълни той.

ОЩЕ: Иранска ракета удари фондовата борса в Тел Авив

Норвежкото Министерство на външните работи също излезе с изявление за инцидента.

Израелската полиция заяви, че е започнала разследване на инцидента, причинил „леки материални щети“.

Someone made a song called “Boom Boom, Tel Aviv”



This is music video.



Thoughts?

pic.twitter.com/w28ECACHzP