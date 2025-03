Медведев разказа как Русия ще се възползва в Украйна от подаръците на Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Спирането на американски разузнавателни данни и обмен на информация за Украйна, независимо на какво ниво, ще подкопае украинските възможности да се защитават от руската агресия. От различни данни в западните медии излиза, че вероятно Киев вече не разполага с данни от САЩ за подготовка и изстрелване на руски ракети по цели в Украйна (сателитни данни), както и навигационна информация за използване на по-сложни американски оръжейни системи като HIMARS и балистичните ракети ATACMS (доколкото още са останали като резерв) – това посочва в своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Отделно е и възможността на руснаците да ползват управляеми авиационни бомби – без по-сложни оръжейни системи, включително ПВО, Украйна няма с какво да спира руските бомбардировки, а те са първа фаза в руските офанзивни действия – въздушно разчистване на украински защитни позиции. Институтът за изучаване на войната напомня, че досега Украйна успя да извърши много успешни операции в руския тил и да нанесе много поражения върху способностите на Русия да води война – например удара в Торопец. Сега Русия ще може по-лесно да увеличи мащаба на бомбардировки и ракетни удари – и това ще пречи и на развитието на украинския военнопромишлен комплекс, защото руснаците отдавна се целят в украинската енергийна инфраструктура, а без ток няма производство, включително на оръжие, убедени са от ISW: 17 земетресения близо до Москва: Резултатът от взривени от украинците ракети, включително от Северна Корея (ВИДЕО)

Тръмп и администрацията му притискат Украйна и сами се лишават от лостовете, които имат, за да доведат бъдещи преговори за мир до положение, в което ще има устойчив мир – конкретно запазване и развитие на украинските способности за отбрана и изчакване на засилващите се процеси на проблеми в руската икономика от невъзможността на Русия да извоюва бърза победа, предупреждава ISW, като напомня, че украинският президент Володимир Зеленски няколко пъти конкретно говори за отстъпки в бъдещи условия за мир, докато издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и дума не е обелил за отстъпки – той налага единствено условия за капитулация на Украйна. Именно за отстъпки от двете страни говори администрацията на Тръмп и той самият, обаче в момента само Украйна е притискана жестоко от САЩ в това отношение: Зеленски се съгласи с Тръмп: Искам мир, ето условията

Конкретен пример, че Русия ще се възползва от подаръците на Тръмп – зам.-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент и премиер на Русия Дмитрий Медведев заяви, цитиран от "Комерсант", че най-вероятно американците временно спират помощта си за Украйна и Русия трябва да се възползва, за да нанесе максимални щети и поражения и да използва ситуацията за максимален напредък на бойното поле. Предишното такова поведение на САЩ доведе до падането на Авдеевка и съответно руският напредък с около 35 километра на запад в Донецка област, почти до границата с Днепропетровска област в течение на цялата 2024 година. А говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е готова да работи с американски компании и то в окупирани от руснаците украински земи – т.е. пак похват на Кремъл да убеди САЩ на Тръмп съвсем да изоставят идеята за справедлив мир в Украйна и да заемат руската страна.

Реално няма никаква промяна в интензивността на бойните действия в Украйна – само 1 боен сблъсък повече на дневна база. Общо на 5 март е имало 109 бойни сблъсъка, сочат официалните украински данни. Пак се увеличава обаче мащабът на руските бомбардировки с управляеми авиационни бомби – 121 са хвърлени от руснаците за деня т.е. 31 повече на дневна база. От всичките 121 бомби, 46 са използвани в Курска област т.е. на руска територия. Спаднал на дневна база обаче е обемът на руския артилерийски обстрел – изстреляни са 4000 снаряда т.е. с 800 по-малко на дневна база. Има ръст на употребените от руската армия FPV дронове-камикадзе – 2547 т.е. около 300 повече на дневна база, сочат най-важните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Четвърти пореден ден Курска област е най-горещата зона на боеве – там са спрени 27 руски пехотни атаки. На второ място е Торецкото направление, с 21 руски пехотни атаки – сериозна руска активизация, след като украинската армия успя да си върне загубени позиции в Торецк през последните няколко дни. Покровското направление е чак на трето място, с 18 спрени руски пехотни атаки, а още 8 има в разположеното на юг Новопавловско направление, където руската армия продължава да атакува, за да изпълни следващата си непосредствена цел – да прекъсне магистралата Запорожие – Донецк, на запад от село Константинопол. 10 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление – няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни атаки за 5 март.

За Курска област редица руски военни блогъри, цитирани с препратки в дневния обзор на ISW, твърдят, че и Куриловка (югозападно от Сужда) вече е върната от руската армия – но все още няма геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават. А специално за област Суми, където от известно време насам руските военнопропагандни канали тръбят за руски успех до границата – по-точно след като Путин лично обяви как руски морски пехотници напреднали, украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че в този район няма тенденция за голям руски напредък – има десантни операции в близост до границата и селата Кран и Журавка не са под руски контрол. Но руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че украинската логистика от Суми за Курска област е все по-трудна, защото пътят Юнаковка – Суджа е под руски артилерийски обстрел.

За Торецк е показателна публикация, споделена в основния канал на известната руска военнопропагандна платформа "Рибар", създаден и поддържана от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. В публикацията пише, че руските медии не правят услуга, като съобщават и публикуват видеокадри от украински контраатаки в Торецк, които показват, че украинската армия има успехи. Това обаче нямало да окаже влияние върху общата ситуация на фронта – само че в Торецк (руснаците го наричат Дзержинск, а името на Феликс Дзержински, който е основател на Всеруската извънредна комисия за борба с контрареволюцията и саботажа т.е. зловещото съветско контраразузнаване – чекистите) имало да се върши работа. И въпрос – защо се били предали на места позиции, явно неукрепени от руската армия. "Очевидно врагът успя да пробие нашата отбрана и някои райони така и не бяха превзети (от руснаците)", добавя "Два майора" в дневния си обзор: След скандала със Зеленски Тръмп притиска Украйна, а украинците напредват в Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

(КАРТА) Все повече оплаквания има в руското военнопропагандно телеграм пространство, че украинската армия продължава да развива контраатакуващи операции от Успеновка и откъм Покровск на юг. "Офицер+" също коментира, със следното уточнение – боевете продължават, да не говорим предварително много. Отдавна трябваше да има такива действия за стабилизация. Украинският телеграм канал Deep State публикува графика на интензивността на руските атаки в Покровското направление през последните няколко дни и ясно се вижда, че тя е спаднала много:

