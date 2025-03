Зеленски се съгласи с Тръмп: Искам мир, ето условията

Бих искал отново да подчертая ангажимента на Украйна към мира. Никой от нас не желае безкрайна война. Украйна е готова да седне на масата за преговори възможно най-скоро, за да доближи трайния мир. Никой не желае мира повече от украинците. Моят екип и аз сме готови да работим под силното ръководство на президента Тръмп, за да постигнем траен мир. Това написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи - по-точно в профила си в "Х".

Изявлението идва по-малко от 24 часа, след като американският президент Доналд Тръмп спря за неопределено време цялата военна помощ за Украйна след сблъсъка си с украинския президент миналата седмица. Решението му, изглежда, се отнася и за вече одобрените от предшественика му Джо Байдън доставки, и се обосновава с нуждата от "преразглеждане, за да се уверят САЩ, че тъкмо тази помощ допринася за решаване на конфликта". Официалната заповед на Тръмп и параметрите ѝ още не са публично известни.

В публикацията си украинският президент подчертава и какви са условията му. В първия етап той предлага:

"След това искаме да преминем много бързо през всички следващи етапи и да работим със САЩ, за да договорим силно окончателно споразумение", категоричен е Зеленски.

Припомняме, че френският президент Еманюел Макрон вече заяви, че е лансирал идеята за едномесечно прекратяване на огъня, което да се прилага във въздуха, в морето и спрямо енергийната инфраструктура. Това означава, че сухопътните сражения между руската и украинската армия биха продължили, ако такъв план бъде приет.

Украинският президент за пореден път благодари на САЩ за помощта да запази своя суверенитет и независимост. Припомняме, че именно това беше една от критиките, неправилно отправени към Зеленски от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. "Помним момента, в който нещата се промениха, когато президентът Тръмп предостави на Украйна ракети Javelin. Ние сме благодарни за това", пише държавният глава на Украйна.

Зеленски коментира и размяната на реплики във Вашингтон в петък (28 февруари), който беше определен от анализатори като един от най-големите дипломатически провали в историята.

"Срещата ни в Белия дом в петък, не протече по начина, по който трябваше. Жалко е, че се случи по този начин. Време е да поправим нещата. Бихме искали бъдещото сътрудничество и комуникация да бъдат конструктивни", категоричен е Зеленски и добавя, че Украйна е готова да подпише споразумението за полезните изкопаеми "във всеки удобен формат"

"Виждаме това споразумение като стъпка към по-голяма сигурност и солидни гаранции за сигурност и искрено се надявам, че то ще работи ефективно", завършва президентът.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…