17 земетресения близо до Москва: Резултатът от взривени от украинците ракети, включително от Северна Корея (ВИДЕО)

Цели 17 земетресения, макар и не много силни, са регистрирани след атаката от ранните часове на това денонощие срещу руски склад за оръжие в град Торопец, Тверска област. Областта се намира северозападно от руската столица Москва и граничи с Московска област.

Според един от популярните агрегатори на сеизмологични данни, трусовете са с магнитуд между 2 и 2,8 по скалата на Рихтер. Какво ги е предизвикало е пределно ясно предвид серия от видеа от мястото на събитието: Дроновете не спят: Нов руски склад за боеприпаси е взривен, наложи се евакуация на руско градче (ВИДЕО)

A town in the Tver Region has been partially evacuated after a drone attack on an ammunition depot



On the night of September 18, Ukrainian drones attacked a military unit in the town of Toropets in the Tver Region. A massive fire broke out on the territory of the military… pic.twitter.com/hlKshV7Khf