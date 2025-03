След скандала със Зеленски Тръмп притиска Украйна, а украинците напредват в Торецк (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имахме среща след сблъсъка. На практика единодушно посъветвахме президента, че след такава обида в Овалния офис не виждаме път напред и всеки допълнителен ангажимент от наша страна ще е стъпка назад". Това заяви съветникът по националната сигурност на Белия дом Майк Уолц – думите му касаят рамковото споразумение за украинските природни богатства. В крайна сметка то не беше подписано, след като американският президент Доналд Тръмп и вицепрезидентът му Джей Ди Ванс се скараха с украинския държавен глава Володимир Зеленски – Ванс беше оръжието, което провокира скандала, след като заговори как трябва да има дипломация и мир, без да посочи за какви гаранции за сигурност ще се борят САЩ, така че Владимир Путин да не наруши бъдещо примирие и да нападне пак Украйна веднага щом се почувства отново готов за това: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО).

Развитието за нещата относно това споразумение произведе новини и от източници в Белия дом на The New York Times и The Washington Post, че Тръмп може да спре всякаква американска помощ за Украйна. Дотук обаче като официални американски действия няма нищо такова – единствено е спряна американската помощ за възстановяване на поразената от руски удари украинска инфраструктура, но тя е в рамките на USAID, а там американският съд вече изрично задължи администрацията на Тръмп да не спира работата на агенцията: Държавният департамент на САЩ прекрати програмата в подкрепа на енергийната мрежа на Украйна

Украинската армия продължава да нанася сериозни загуби на руснаците, а за руската икономика предстоят тежки дни през 2025 година – това дава страхотен шанс на Тръмп да упражни натиск върху Владимир Путин за истински мир. Спиране на американската военна помощ за Украйна сега ще го лиши от този лост за влияние. Американските оръжия помогнаха на украинците значително да забавят руското настъпление – коренна промяна ще значи шанс за Путин да завземе още украински територии и да постигне още по-силна позиция, коментират анализаторите на ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Орязването на помощта на САЩ за Украйна означава удар по американското влияние в глобален мащаб и явен знак за противниците на САЩ, че могат да се осмелят още повече да оспорват водещата роля на Вашингтон в международните отношения, предупреждава ISW. И напомня – дотук Зеленски обяви, че е готов дори да слезе от поста си, ако Украйна влезе в НАТО и че е готов да се бори по дипломатически път за връщане на окупираните украински земи – Путин не е казал нищо за отстъпки: Зеленски обяви кога ще престане да е президент и ще си тръгне (ВИДЕО)

На този фон, отишлият на кратка ваканция Джей Ди Ванс беше посрещнат във Върмонт от побеснели протестиращи в подкрепа на Украйна. Един от плакатите по адрес на Ванс гласеше: "Отивай да караш ски в Русия". А в Украйна обръщат специално внимание на републиканския сенатор Линдзи Греъм, който многократно обясняваше как не може да си мечтае за по-добър съюзник от украинците само за да им обърне гръб сега и да обясни как никога не се е гордял толкова с Тръмп, докато Зеленски искал да го "подлъже" в Овалния офис – Белият дом пусна специален списък с подкрепящи Тръмп официални фигури, но не и списък с критикуващите го:

Случилото се обаче все още не може да зарадва изцяло Кремъл, пише агенция Bloomberg, която се позовава на свои източници. Путин и най-близкият му кръг не могат да повярват, че това не е някакъв номер или трик от страна на Тръмп и администрацията му - Кремъл не може да си обясни какво цели Тръмп и затова подозира капани. Но източник от администрацията на Тръмп коментира, че сега американският натиск Украйна да наведе глава пред Русия, за да има примирие, ще бъде насочен към кръгове около Зеленски, в опит той да бъде прескочен.

Големите в Европа са твърдо зад Украйна

Междувременно Зеленски пристигна във Великобритания, където подписа споразумение за заем от 2,6 млрд. лири. Заемът е гарантиран с печалбите от замразени руски активи – т.е., ако Украйна не го върне, Великобритания ще си получи обратно парите като ги вземе от Русия. Зеленски беше посрещнат от огромно количество хора в Лондон:

Германският министър на отбраната Аналена Бербок настоя незабавно Бундестага да размрази 3 млрд. евро германска военна помощ за Украйна – тя беше спряна заради споровете по бюджета. Единственият начин да се опазим от Путин е чрез обединени европейски военни сили – иначе руски войници могат да се появяват на границите с Полша и Прибалтика, посочи Бербок. А досегашният германски канцлер Олаф Шолц проведе среща с лидера на победилите християндемократи в германските парламентарни избори от 23 февруари Фридрих Мерц, предаде "Зюддойче Цайтунг". Публично и двамата подкрепиха Зеленски с публикации в личните си профили в социалната мрежа "Х".

Австралийският премиер Антъни Албанезе също публично подкрепи Украйна, същото направи и канадският му колега Джъстин Трюдо. Дотук Австралия е дала 1,5 млрд. долара помощ на Украйна, 1,3 млрд. долара от тях са военна подкрепа:

Съвсем логично словашкият премиер Роберт Фицо най-накрая се обади и обяви, че страната му няма повече да помага на Украйна. Фицо, заедно с унгарския си колега Виктор Орбан, са видимите европейски оръжия на Путин. Той продължава да пее за "незабавно примирие", без да говори какви са гаранциите, че то няма да бъде нарушено и да иска транзит на руски газ през Украйна за Словакия. Фицо даже казва в публикувано от словашката правителствена пресслужба на английски език официално изявление, че "ако Европейският съвет не зачете и други мнения освен продължаване на войната, то съветът може да не стигне до решения за Украйна на 6 март" - т.е. открита заплаха да се блокира нов процес за оказване на помощ на Украйна: Украйна: Оръжие за 20 млрд. евро и редкоземни богатства - нови завои. 267 руски дрона в атака (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна във военната активност в Украйна – за денонощието на 1 март има 97 бойни сблъсък, т.е. само с 6 повече на дневна база. Съвсем леко намалява мащабът на използваните от руснаците управляеми авиационни бомби (КАБ) – 146 за 1 март, с 6 по-малко на дневна база. 47 от тези бомби са хвърлени в Курска област, т.е. по цели на руска територия. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5200 снаряда т.е. с 400 по-малко на дневна база. Над 3000 FPV дрона-камикадзе са използвали руснаците вчера т.е. с около 550 повече на дневна база, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 27 отбити руски пехотни атаки там, още 11 е имало в Новопавловското направление, което е южно на Покровското. Боевете в Покровското направление са на юг, основно линията Успеновка – Надежденка, без никакъв руски напредък (КАРТА). 16 са руските пехотни атаки в Курска област, а 15 бойни сблъсъка има в Торецкото направление – вече украинският генщаб отчита боеве и в Дачно, т.е. по-на юг от досегашните позиции, което потвърждава данните за украински контраатаки. 11 руски пехотни атаки е имало и в Лиманското направление.

(КАРТА) Продължават да се трупат данни, че в Торецк украинската армия изненадва руснаците и си връща позиции дори в централната част на града – включително има още непотвърдена информация за няколко места там, където украинците са успели да обкръжат руски войници. Руският военнопропаганден телеграм канал „Военкор“ публикува видеокадри от руски удар по предполагаемо украинска позиция в Торецк, описвайки го като успешен – с уточнение, че има серия от украински контраатаки. Каналът удобно забравя да спомене къде се развива действието – в района на улица "Толбухин", което вече е в централната част на града: Отвръща на удара: Украйна почна да притиска руската армия и в Торецк (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец обръща внимание на Новопавловското направление и по-точно – районът северно от Велика Новоселка. Според него, руснаците очевидно ще се опитат в близко бъдеще да организират пробив към село Комар в посока Великомихайловка и достъп до оперативния тил на украинската армия в този сектор на фронта. Машовец изчислява, че там има до 50 000 руски войници с до 280 танка и до 630 бронирани машини на пехотата – но и предупреждава, че данните му са от два-три месеца и не отчитат какви са руските загуби от превземането на Велика Новоселка. Украинският военен анализатор добавя, че руската армия се цели в линията Шевченко – Днипроенергия на западния бряг на река Мокра Яла, като напредъкът трябва да стане от две посоки – през Бурлатско от изток и през Ноочеретувато и Роздолно от юг на север. Магистралата Донецк – Запорожие е руската крайна цел, с която да се елиминира цялата украинска отбрана на юг от Покровск. Руското военно министерство обяви за превзети Бурлатско и Скудно, но още няма геолокализирани видеокадри, които да го потвърждават.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" брои за върнати в руски ръце селата Погребки, Орловка и Николско в Курска област. Геолокализирани видеокадри за потвърждение няма. Има обаче видеокадри точно от района на Погребки, даващи представа колко много руска техника е станала на скрап там – кадрите са от руски източник, а снимащият коментира, че затова руската армия има нужда от коне и магарета: С магарета напред към Киев - руски депутат одобри (ВИДЕО)

Унгарският външен министър Петр Сиярто се възмути, че украинците пак атакуваха компресорна станция на "Турски поток" - станция "Руская". Сиярто е цитиран от редица руски информационни източници как това било удар и по унгарския суверенитет. Тази нощ Русия е изстреляла 79 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна – 63 от тях са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 16 са приземени с електронно заглушаване т.е. няма пропуснати безпилотни летателни апарати. Руски въздушен удар в град Запорожие през вчерашния късен следобед-привечер обаче доведе до трима ранени – една жена е приета в болница, както и материални щети: Извинисебе: Американският дон, вицедиджеят му и "сделката" за свободата (ОБЗОР - ВИДЕО)