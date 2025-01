Мигрантите като оръжие: Лукашенко го призна и пак заплаши ЕС (ВИДЕО)

Беларуският диктатор Александър Лукашенко отново се обърна със заплахи към страните от Европейския съюз - този път, докато говореше в църква навръх православната Коледа. Той опита да уплаши граничещите с Беларус държави от ЕС с нова хибридна война, използвайки мигрантите като оръжие. Лукашенко заяви, че „хора от Изтока започват да се стичат към Беларус“. Той се оплака от тяхната „некомпетентност“ и „липса на професионални умения“, като добави, че „неконтролираната миграция" била "катастрофа“ за страната му.

Още: Лукашенко планира да разположи 10 руски ракетни системи „Орешник“ в Беларус

Беларуският диктатор буквално призна, че държавата е основният транзитен маршрут за мигрантите, насочващи се към Западна Европа: „През нас минава огромен транзит към Запада, където (мигрантите) се опитват да стигнат“.

„Ние няма да защитим никого от мигрантите. Особено тези, които ни налагат икономически санкции. Защо трябва да ги защитаваме?“, заяви Лукашенко с препратка към Европейския съюз.

Още: Беларус с изпитания на нова ракетна система от серията "Бук" (ВИДЕО)

Беларуският режим отново използва мигрантите като оръжие срещу Европа, показвайки пълно незачитане на човешкия живот, коментира беларуската опозиционна телевизия NEXTA. И припомня, че тази хибридна война започна през 2021 г., когато властта организира миграционна криза на границата с Полша. Хиляди бежанци от Африка и Близкия изток се опитаха да преминат в Полша, често с помощта на беларуските сили за сигурност, които улесняваха пробиването на оградата и сблъсъците с полските граничари.

Още: Лукашенко: Беларус има няколко десетки ядрени глави, дори не забелязаха кога ги докарахме

‼️ "People from the East are flocking to Belarus": Lukashenka threatens the EU with a new hybrid war



Belarusian dictator Alexander Lukashenka, speaking today in a church for Orthodox Christmas, once again turned to threats against EU countries. This time, he began to threaten… pic.twitter.com/JWyAFWz92t