Мигрантски наплив към островите Гавдос и Крит (ВИДЕО)

Най-малко 418 мигранти са пристигнали на остров Крит до късните часове в петък, което е довело до рязък прилив на пристигащи, което е довело до нови усилия от страна на гръцките власти за управление на нарастващите миграционни потоци. Според гръцката брегова охрана, множество лодки с голям брой хора са акостирали и на Гавдос и по южното крайбрежие на Крит от ранната сутрин до късния следобед, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Благоприятното лятно време улеснява преминаванията от Либия към Крит, което поражда опасения за продължителен или увеличен брой пристигащи през следващите месеци.

Спасителните операции на Крит вече надминаха общия брой от миналата година. Досега през 2025 г. властите са реагирали на 65 инцидента, включващи лодки с мигранти, в сравнение с 63 за цялата 2024 година.

Местните власти предупреждават, че нарастващият приток съвпада с пиковия туристически сезон, което усложнява усилията за осигуряване на транспорт за преместване на мигранти.

🔴 #SAR Op 21.05.25 - Marine Detachment of Tariq Ben Zeyad Brig. interdicted off the coast of Kambut a boat with 43 #migrants of Sudanese nationality. The group attempted to reach Greece illegally. SRC: Al Abireen Foundation #migrantcrisis #DontTakeToTheSea #seenotrettung pic.twitter.com/0DgbfenVR5