Мирният план на Тръмп за Украйна ще излезе наяве в Мюнхен. Беларус става по-сериозна карта за Путин (ВИДЕО)

Съюзниците на САЩ очакват най-после администрацията на новия американски президент Доналд Тръмп да представи плана за постигане на мир в Украйна. Очакванията са това да се случи на Мюнхенската конференция за сигурност – тя ще се проведе в периода 14-16 февруари. На нея ще присъства Кийт Келог – назначеният от Тръмп американски представител за търсене на мир в Украйна. Именно той ще представи "черновата" на плана – това твърдят източници на Bloomberg, но не дават подробности в какъв формат ще протече представянето и пред кого точно.

Изглежда, че планът ще се съсредоточи по средните линии – ефективно спиране на огъня и оставяне де факто на завзетите от руснаците украински земи, но и предоставяне на такива гаранции за сигурност на Украйна, че Путинова Русия да не посмее да я атакува отново. Отдавна Зеленски твърди, че членство на Украйна в НАТО е най-силната гаранция. Келог вече коментира пръв, че при примирие САЩ ще очакват провеждане на избори за президент в Украйна до края на 2025 година, а Тръмп и Зеленски отвориха темата с полезните изкопаеми и редките минерали в Украйна и как САЩ може да влезе решително в това отношение със сериозен дял: Тръмп поиска редки изкопаеми срещу подкрепа за Украйна (ВИДЕО)

Същевременно, свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ коментира, че в Кремъл вече мислят как точно да поснижат популярността на Тръмп сред руското общество, тъй като възприятието за вътрешната политика на Тръмп сред руснаците е като за политика, съвместима с руските ценности. Предвид бъдещето с въпроса за Украйна обаче, където нещата не изглеждат изцяло по вкуса на Владимир Путин, вече имало издадена буквално директива към руските медии да спрат с хвабелствията за вътрешни инициатива на Тръмп – например мигрантите и т.н.: Новата "руска рецепта" за нелегални мигранти вече е в сила

Днес Владимир Путин подаде за ратификация в Думата (долната камара на руския парламент) нов договор с Беларус, с нови гаранции за сигурност. Най-важното в него – разположени в Беларус руски ядрени оръжия да могат да се използват при заплаха дори с конвенционални оръжия срещу Руската федерация. В договора се посочва още, че "за предотвратяване на актове на агресия на територията на Беларус могат да бъдат създадени военни съоръжения и да бъдат разположени руски военни формирования", предаде беларуската опозиционна медия NEXTA. Относно ядрените оръжия, договорът е в съзвучие с променената от Путин руска ядрена доктрина: Путин с нов указ кога Русия ще използва ядрено оръжие

⚡️ Putin has submitted for ratification to the State Duma a treaty with Belarus on security guarantees within the framework of the Union State. Russian nuclear weapons may be used in response to the use of conventional weapons against Russia or Belarus that threaten sovereignty.… pic.twitter.com/6BOPyIxUcV

Във връзка с Беларус, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че Путин ще опита да направи всичко възможно, за да въвлече активно Беларус във войната в Украйна. "Ще мисли как да ги провокира. Беларус досега не е активно въвлечен, макар от беларуска територия Украйна да беше атакувана с ракети – но беларусите и беларуската армия все още не са. Путин обаче наистина иска да са", заяви Зеленски:

❗️ In spring, summer or fall Putin will deploy troops in Belarus to drag Belarusians into the war against Ukraine - Zelenskyy



“I don't know whether there will be an invasion, but in any case, he will thus drag Belarus into the war”. pic.twitter.com/mSdgwEspr2