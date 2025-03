Германската отбранителна компания Rheinmetall, която е основен играч във военните пакети за Украйна, е готова да достави оръжия за потенциална международна мироопазваща мисия в страната при сключване на примирие с Русия. Това заяви на 12 март главният изпълнителен директор на оръжейния гигант Армин Папергер, за когото служител на НАТО потвърди, че е бил мишена на руски заговор за убийство. Самият Папергер също разкри подробности: Полицията ме охранява: Директорът на Rheinmetall обясни защо Русия иска да го убие.

Той каза, че Rheinmetall може да предостави „повече от 2000 артикула“ за такава мисия, включително танкове, бронирани превозни средства, системи за електронна война, разузнавателни дронове и сателитна технология за наблюдение на евентуалната демаркационна линия.

Няколко европейски държави, сред които Великобритания, Франция, Дания и Швеция, вече изразиха готовност да изпратят миротворци в Украйна. На 17 февруари The Washington Post съобщи, че в мисията за наблюдение на прекратяването на огъня могат да бъдат включени до 30 000 европейски военнослужещи.

Снимка: Армин Папергер, Getty Images

Русия обаче е против миротворците, чиято цел ще е да следят за спазването на споразумение за прекратяване на огъня. Кремъл ги нарича "легитимна цел", а последното изявление по темата засега е на говорителя на външното министерство Мария Захарова: "Русия не приема разполагането на чужди въоръжени сили в Украйна, тъй като това би означавало ескалация на конфликта. Москва ще отговори с всички средства".

"Russia does not accept the deployment of foreign armed forces in Ukraine, as it would mean an escalation of the conflict. Moscow will respond by all means," said Russia's Foreign Ministry spokesperson Zakharova.



Ah, another non-existent red line. pic.twitter.com/LDenCRZAuZ