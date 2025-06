НАТО уж се готви за война с Русия, но истински го правят само държави в Източна Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

Държавите-членки на НАТО, които са на Източния фланг в Европа – Финландия, Естония, Латвия, Литва и Полша – планират да започнат мащабно поставяне на мини по границите си с Русия и Беларус. Това съобщава британското издание The Telegraph. Новината не е фундаментална новост – за такива планове се говори в западните медии от месеци. Всъщност, въпросните държави вече действат – всички изброени решиха да се оттеглят от конвенцията от Отава, която забранява използването на противопехотни мини. Финландия вече прие и окончателно решение за това – Още: Окончателно: Финландия връща оръжие, забранено доскоро в глобален мащаб.

Действията на директно застрашените поради географското си положение от руска инвазия членове на НАТО не кореспондират с общата нагласа на Алианса – на думи той се готви за военен сблъсък с Путинова Русия, който различни западни разузнавателни служби предричат в рамките на няколко години, но всъщност думите не са достатъчни. Това коментира украинският военен анализатор Олександър Коваленко пред украинската телевизия Канал 5. Коваленко напомни очевидното – украинският военнопромишлен комплекс, в състояние на непрекъснат военен натиск от Русия (бомбардировки), успява да прави повече самоходни гаубици и дронове, отколкото всички в Европа, взети заедно. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте изрично посочи Русия като най-голяма заплаха за Алианса – направи го на срещата на върха на организацията в Хага. Той заяви, че Русия е по-подготвена от НАТО за война и че руска атака може да има в период от 3 до 7 години и че НАТО има неизползван потенциал във военнопромишления си комплекс от 35 млрд. долара. Показателно – Думата, долната камара на руския парламент, одобри протокол, според който страните-членки на ОДКС (поссъсвесткия еквивалент на НАТО) може да пращат войници на територията на нападната страна-членка на ОДКС. Голямата промяна – Съветът на ОДКС го решава и ден по-късно прехвърлянето на войници може да започне, а досега срокът беше 30 дни след решение на съвета – Още: Зеленски с прогноза кога Русия може да атакува НАТО

Trump, Zelensky, Macron and other leaders posed for a group photo at the NATO summit. pic.twitter.com/lzwhG7zATX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Същевременно, по оценки на НАТО руският военнопромишлен комплекс вече е достигнал пик на работа заради войната в Украйна що се отнася до бронираната техника (т.е. повече не може), обаче Русия ще може да продължи да воюва по досегашния начин още година-две. Русия например прави по 130 танка месечно, само че повечето от тях са модернизирани стари машини от съветско време, а не изцяло нови, пише „Европейска правда“ на база думи на източник от Алианса на срещата на върха на НАТО в Хага. На руснаците са им останали само 2000 стари танка, обаче немалко от тях не могат да се възстановят и са подходящи само за стари части. Отделно, руснаците имат капацитет да правят по около 180 бронетранспортьора месечно, пак на същия принцип като танковете, обаче досега Русия е загубила най-малко 5000 такива машини т.е. два пъти повече от подготвеното като резерв преди пълномащабното нахлуване на армията на Путин в Украйна - Още: Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА)

Интересни украински данни по отношение на руската военна техника – в Украйна сега руснаците все повече разширяват операциите си с мотори. Според Frontelligence Insight това вече е руска военна доктрина – мотоциклетите са транспорт за атакуваща пехота, като обикновено военните части оперират в групи от 6-8 мотора, а всяка група има от 2 до 4 системи за електронно заглушаване, за да се противодейства на FPV дронове. Освен това – 1 скенер за откриване на вражески безпилотни летателни апарати, обобщава ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. А моторите не са единствено руско военно превозно средство – АТВ-тата също навлизат все по-широко, като за ползването им, както и за моторите, се създават обучителни курсове.

two more bike crews ambushed.

one loaf seen destroyed at this location as well https://t.co/aCBW9w5roz pic.twitter.com/FWs6t7jhge — imi (m) (@moklasen) June 24, 2025

На срещата на върха на НАТО в Хага, украинският президент Володимир Зеленски прояви обичайната си сериозна активност. Пред нидерландския парламент той призова да бъде приет 18-ти пакет със санкции срещу Русия от ЕС (засега основна пречка е Унгария на Виктор Орбан), да бъде свален таванът на цената на руския петрол до 30 долара за барел, да се осъществява по-сериозен контрол върху руския сенчест флот и да се отрежат още повече руски банки от международната разплащателна система SWIFT – Още: Зеленски пристигна в Нидерландия и донесе добри новини на Украйна (ВИДЕО)

🇺🇦🇳🇱 In the Dutch parliament, Zelensky called for total isolation of Russia: 18th sanctions package, $30 oil price cap, blocking its tanker fleet and cutting it off from the banking system. He stressed Ukraine must not be left alone and urged long-term defense programs and higher… pic.twitter.com/w1KTQ3umCh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

И още – Зеленски е говорил с френския президент Еманюел Макрон за доставка на допълнителни френски изтребители Mirage 2000 за Украйна. „Правим заедно с Франция всичко, за да защитим по-добре украинското небе. Разчитаме на добри решения в близко бъдеще", каза украинският президент, който договори нова съвместна инициатива за производство на дронове с Великобритания на среща с британския премиер Киър Стармър:

На САЩ не може да се разчита твърдо в рамките на НАТО

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп също се появи в Хага. Още в Air Force One той каза, че най-вероятно ще се срещне със Зеленски в Нидерландия и изсипа куп реплики тип бисери, които показват как най-значимият фактор в НАТО т.е. САЩ в момента изобщо не са опора, на която може да се разчита. Например: "Путин ми се обади и поиска да помогне с Иран, пита дали имам нужда от помощ. Казах му, че нямам нужда от помощ с Иран, имам нужда от помощ с него". И още: Имало много дефиниции на член 5 от Договора за НАТО (този, според който атака срещу един член на Алианса се счита за атака срещу всички и всички помагат на нападнатия). Тръмп обаче бил готов "да стане приятел" с много от лидерите на страните-членки на НАТО и да им помага – явно в неговата визия не договорът, а личните отношения са на първо място:

On Air Force One en route to The Hague NATO summit, Trump says: “We solved the Israel-Iran issue, now we’re heading to solve a new set of problems.”



Asked about Zelensky: “Maybe we’ll meet. I’ll ask how he’s doing. It’s a tough spot he never should’ve been in.” On Russia: “Putin… pic.twitter.com/c9KuAp6gWL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

— Journalist: Are you still committed to Article 5 of the NATO Charter?

— Trump: “Depends on your definition.”



😀Just a reminder: Article 5 of the North Atlantic Treaty is the core principle of collective defense. An attack on one NATO member is considered an attack on the… https://t.co/2byXEl6wDL pic.twitter.com/pYws741bvR — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад във военната активност на фронта в Украйна се наблюдава на дневна база съгласно официалните украински данни. Общо е имало 151 бойни сблъсъка на 24 юни, т.е. с 14 по-малко спрямо 23 юни. Руснаците са хвърлили 118 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 46 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 16 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6300 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 230 снаряда нагоре. Руската армия е използвала почти 4000 FPV дрона "камикадзе", което е с около 1150 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – там по украински данни са отбити 65. Още 14 руски пехотни щурма са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление е имало 18 руски пехотни атаки, а в Торецкото – 15. Прави впечатление, че в Курска област и област Суми има малко затишие – само 5 руски пехотни атаки, докато при Вовчанск и от север в Харковска област са били 8.

On the Lyman front in Donetsk region, a Russian 9K55 Grad-1 was wiped out. Aerial recon by the 60th Brigade passed the target to the SIGNUM battalion of the 53rd Mechanized. As the drone approached, the crew fled in panic, too late. pic.twitter.com/SpGBS46vM0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

The Serebryansky Forest is now laced with fiber-optic lines from a massive number of FPV drones. pic.twitter.com/uJynG8LJO4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025

Не е възможно напълно да се спре руският напредък, руснаците постепенно напредват към границата между Донецка и Днепропетровска област. За това предупреждава украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов. По думите му, руската армия се окопава в редица села до Днепропетровска област или се опитва да го направи. "Поради голямата дължина на фронтовата линия и недостатъчно големият брой на боеспособни войници, командването е принудено да определя приоритетни райони за отбрана", пише Бунятов в канала си в Телеграм. Новосергеевка вече е в руски ръце, твърди популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Става въпрос точно за едно от многото украински селца в близост до границата между Донецка и Днепропетровска област. Отделно "Рибар" обръща внимание на съобщение на руското военно министерство, че село Дилеевка, западно от Торецк, е в руски ръце и това е нова опорна точка за бъдещо руско настъпление към Константиновка.

Специално за Суми, украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", пак повтаря, че ситуацията е точно както при Вовчанск и Харковското направление в началото на руската офанзива преди 13 месеца и половина – в началото провал, хаос, докарване на боеспособни резерви и спиране на руската армия преди да има някакъв голям пробив. Най-вероятно и тук ще има замразяване на фронта, но това ще изсмуква резервите ни, пише "Офицер". Врагът контраатакува, но не е постигнал успех – думи от дневния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал „Два майора“ за област Суми.

💥 A Ukrainian F-16 takes down a Russian Shahed drone, likely using an AIM-9 Sidewinder missile. pic.twitter.com/Z7wnZcoZME — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 24, 2025