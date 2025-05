"Мислех си да отскоча": Тръмп може да присъства на преговорите в Турция, Зеленски одобрява

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е възможно да се присъедини към преговорите между Русия и Украйна в Турция този четвъртък, предаде Ройтерс. Тръмп ще посети Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. "Мисля, че може да имаме добър резултат от срещата в четвъртък в Турция между Русия и Украйна", каза той пред репортери в Белия дом.

"Мислех си да отскоча дотам. Не знам къде ще бъда в четвъртък. Имам толкова много срещи, но си мислех в действителност да летя дотам. Предполагам, че има възможност за това, ако сметна, че могат да се получат неща, но трябва да си свършим (работата)", каза Тръмп.

Малко по-късно украинският президент Володимир Зеленски приветства възможността американският държавен глава Доналд Тръмп да участва в преговорите с Русия в Истанбул и изрази надежда, че руският лидер Владимир Путин "няма да избегне" срещата, предаде Ройтерс.

"Всички ние в Украйна бихме били благодарни, ако президентът Тръмп би имал възможността да е с нас на тази среща в Турция", написа Зеленски в социалната мрежа "Х".

"Идеята е правилна. Може да променим много неща", продължи украинският лидер. Той отбеляза, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган "в действителност може да бъде домакин на среща на най-високо равнище".

Малко по-късно Зеленски обяви, че е разговарял с президента на Турция Реджеп Таийп Ердоган, за да обсъди ключови детайли от срещата в Турция. „Благодарен съм му за подкрепата и готовността му да улесни дипломацията на най-високо ниво. Споделяме общо мнение относно необходимостта от прекратяване на огъня. Също така е важно нашите партньори да осигурят наблюдение на прекратяването на огъня. Готови сме за директни разговори с Путин. Изключително важно е ние в Европа да продължим да работим заедно за осигуряване на дългосрочни гаранции за сигурност. Ще поддържаме постоянен контакт със Съединените щати. Президентът Ердоган и аз се съгласихме да продължим съвместните си усилия за осигуряване на мир“, написа Зеленски.

I spoke with the President of Türkiye @RTErdogan to discuss key details of the meeting in Türkiye, which could help bring an end to the war. I am grateful for his support and readiness to facilitate diplomacy at the highest level. We share a common view on the need for a… pic.twitter.com/BX1pw28f3x