"Моля ви, грижете се за нея": Украинско семейство даде дъщеря си на аржентинска журналистка (ВИДЕО)

Сол Макалузо разказа историята, която бързо се разпространи по целия свят, в предаването на Ана Роса Кинтана по испанския телевизионен канал Медиасет. "Бяхме заедно около месец. Много е тежко, че той остава да защитава страната и семейството си. Но просто ми каза: "Вземете дъщеря ми и се грижете за нея, нека не й липсва нищо", разказва Макалузо.

Тя признава, че ще има трудности да напусне страната с момичето, но получава подкрепа от колегите си. Мъжът пък се връща да се бие в защита на Украйна. Родителите му са в Киев, но са отказали да напуснат столицата.

Запитана дали ще приеме момичето, Сол Макалузо отговаря през сълзи: "Разбира се, че ще я взема и ще се грижа за нея, тя сега е моя сестра".

An Argentine journalist reported that her guide in Kiev asked her to take care of her daughter, while her family stayed to defend the city.

The journalist indicated that she will take the girl and that she will consider her, from now on, a member of her family.

