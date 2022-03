Момиченце изпя песента от "Замръзналото кралство" в бомбоубежище в Киев, Идина Мензел го поздрави (ВИДЕО)

Видеото се разпространи бързо в социалните мрежи, като дори Идина Мензел, американската актриса и певица, който спечели "Оскар" с изпълнението си на парчето, сподели клипа в своя профил в Туитър и поздрави детето.

Импровизираното изпълнение на момиченцето събра много положителни реакции в социалните мрежи. Един от потребителите в Туитър с името Magnolia leaf дори заявява, че е музикален продуцент от Нидерландия и предлага да запише с детето песен, всички приходи от която да отидат за подкрепа на народа на Украйна.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX