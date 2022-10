Москва полудя: Зеленски предупреди Путин, че няма да си опази живота при ядрен удар (ВИДЕО)

Изказване на украинския президент Володимир Зеленски предизвика реакция от страна на Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обвиниха Зеленски, че призовава за ядрена война.

Руската реакция дойде, защото Зеленски заяви в редовното си вечерно обръщение на 6 октомври, че е трябвало да има превантивни удари срещу Руската федерация "още преди (новия) 24 февруари (тогава Путин нареди нахлуване на руската армия в Украйна), за да знаят какво ги очаква, а не да се чака първо Русия да нанесе ядрен удар".

Съветникът на Зеленски Михайло Подоляк обаче изясни, че Зеленски е имал предвид въвеждане на санкции, а не превантивни ядрени удари, предаде Kyiv Independent. Същото каза и говорителят на Зеленски – Серхий Никифоров. Подоляк уточни, че украинският президент е напомнил какво представлява руската политика на изнудване и това, че е нужно да има превантивна реакция – санкции и още оръжия за Украйна.

Зеленски изрично заяви, че ако Путин нареди ядрен удар, няма да може да запази живота си – в смисъл, че това ще е такава ескалация, която ще постави целият свят в невъобразима опасност. Контекстът на думите на украинския президент е, че светът няма да прости на руския диктатор, ако използва ядрени оръжия. Зеленски смята и, че за руснаците е трудно да контролират всичко, каквото става в страната им, както не могат да контролират всичко, което се случва на бойното поле.

Оценка: Руснаците хабят ново хубаво оръжие в лицето на иранските дронове

Putin will not be able to save his life if he decides on a nuclear strike - President Zelenskyy pic.twitter.com/hggzFbY4bO