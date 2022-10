Оценка: Руснаците хабят ново хубаво оръжие в лицето на иранските дронове

Пред "Свободна Европа" бригаден генерал Олексий Громов, зам.-директор на Генералния щаб на украинската армия, заяви, че досега Русия е използвала 86 дрона "Шахид-136" на фронта в Украйна и 60% от тях вече са свалени от украинските сили. Между 29-ти септември и 6-ти октомври са свалени 24 "Шахид-136" от доставени общо 46 за този период, твърди украинското министерство на отбраната. През последното денонощие има свалени такива дронове в Николаевска и Одеска област. Засиленото използване на дронове изглежда цели пестене на запасите от по-модерни ракети на руснаците – защото западните санкции лишават Руската федерация от технологии, необходими за производството на нови ракети, които да попълнят руските резерви. Въпросът обаче е колко голям е запасът и от ирански дронове и дали неразумното му използване няма да доведе до недостиг и в това отношение.

Иранските военни дронове са считани за едни от най-добрите в света. Иран успя да стане пример в този сектор на военната промишленост, след като преди над десетилетие успя да залови секретен стелт дрон на ЦРУ и получи възможност да се запознае с технологията му.

ОЩЕ: Украинската армия се учи да се бори с иранските дронове

The Defense Ministry of #Ukraine reports that more than half of the Shahed drones launched by #Russia have been destroyed by the #Ukrainian army. pic.twitter.com/pPFrbkLqNr — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022

Развитие на военните действия в Украйна

Основните новини от Харковска област сочат, че украинците опитват да разширят "джоба" на освободена територия на изток от Купянск. Има геолокализирани кадри на украински военни на 14 километра югоизточно от Купянск. А генерал Громов заяви, че руснаците се мъчат да забавят настъплението на украинците в посока Сватово. Под украински натиск остава и линията Кремена – Сватова (R66), като показателно е, че т.нар. посланик на т.нар. Луганска народна република (ЛНР) Родион Мирошик написа в канала си в "Телеграм", че надеждна информация какво се случва в Кремена и Сватово все повече липсва и че в района на Северск, подготвяйки се за атака, вече има 10 000 украински войници. Разбира се, тези думи бяха "удавени" в уверения, че всичко в района е под руски контрол, а на 6 октомври Мирошик съобщи, че от региона "се евакуират мирните жители". Украинските партизани в Луганска област пък твърдят, че руснаците насилствено мобилизират хора за частите си в Кремена, без значение на каква възраст и в какво физическо състояние са. По този начин Русия печели от украинските жертви, защото така се къса духовната връзка между различните украински региони – това е украинската оценка.

В новоосвободените райони на Харковска област са открити 534 тела на убити цивилни, включително 19 деца - това са данни на украинската полиция, като информацията съобщи Серхий Болвинов, ръководител на криминалната дирекция на полицията в Харков.

The Ukrainian Armed Forces have liberated 29 settlements in the #Kherson region since October 1



This was reported by the deputy head of the Main Operative Directorate of the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine, Oleksiy Gromov. pic.twitter.com/7TY2pxVUt9 — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2022

В Херсонска област изглежда руснаците работят да изградят нова отбранителна линия, след като тази в североизточната част на областта вече падна. Линията е Берислав – Нова Каховка – сателитни снимки показват, че там се копаят окопи и се разполагат радарни системи. По руски данни, вчера украинските сили в Херсонска област не са извършили нито една пехотна атака, като се прегрупират и подготвят за офанзива. Има обаче ограничени настъпателни украински операции, които подсказват по-скоро разузнаване. Отделно, с HIMARS е ударена сграда в Херсон, използвана от руската армия – има геолокализирани кадри. Общо за денонощието след украински обстрел са в Херсонска област са убити 105 руски войници, унищожени са 8 танка, 15 БТР-а, има унищожени руски гаубици и артилерийски системи МСТА и "Пион" - това са данните на украинците. Украинското командване "Юг" съобщава, че руски части са опитали атака при Любомировка (на 27 километра северозападно от Херсон), за да изтикат фронтовата линия колкото може по-далеч от Херсон.

Destroyed columns of armored vehicles of the "2nd army of the world" 5x BTR-70 and 1x BTR-80, Kherson direction. pic.twitter.com/lcLyE33chj — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022

Руснаците твърдят, че при обстрел на Дариевския мост между Херсон и Нова Каховка с HIMARS бил уцелен автобус с "мирни пътници", отиващи на работа и загинали четирима. Че е имало случай на обстреляни цивилни е факт, но украинската версия е, че това е хуманитарен конвой, а не отиващи на работа хора. А при руска ракетна атака в Запорожието на 6 октомври са убити 11 цивилни, като спасителните операции още не са свършили.

Rocket attack on a civilian convoy in the Kherson region this morning. Terrible footage emerged.



A bus came under fire: 4 dead, 3 wounded. This happened in the occupied territory - in the area of ​​​​the Darnytskyi Bridge across the Inhulets (between Kherson and Nova Kakhovka). pic.twitter.com/3LWHJY9kHa — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 7, 2022

11 people were killed as a result of rocket attacks on Zaporizhzhia on October 6



Rescue operations are still ongoing. pic.twitter.com/w3s6eOgydU — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 7, 2022

Footage of projectile impact in Zaporizhzhia pic.twitter.com/XZ7LmmrhyE — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 6, 2022

В Донецка област, според дневния доклад на Генералния щаб на украинската армия, са отблъснати руски атаки при Бахмут, Майорск, Весело, Победа, Каменка. Руското военно министерство твърди, че под пълен руски контрол е вече Зайцево, което се намира на 8 километра югоизточно от Бахмут. Интересна новина в доклада гласи, че 500 осъдени престъпници са се включили към руските сили в района на Бахмут. Там оперира ЧВК Вагнер, която усилено набира войници именно сред осъдени и то много често за тежки престъпления в Русия.

Що се отнася до окупираните от Русия земи, Дмитрий Медведев обяви, че партията на Путин „Единна Русия” ще започне да открива регионални звена по места. Русия затегна много контрола и не допуска украинци да излизат от окупираните от нея части на Донецка и Луганска област, включително в посока към Руската федерация. Друга интересна новина е, че ЧВК Вагнер създаде свой личен секретен канал в Телеграм – ТУК. Вероятно това се прави с цел влияние в информационното пространство на руските военни блогъри, а и като инструмент за набиране на нови попълнения.

ОЩЕ: Докато Украйна печели на бойното поле, Путин действа с тояга и морков срещу Кадиров и Пригожин