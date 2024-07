МВнР предупреждава: Не пътувайте до Сицилия заради вулканите Етна и Стромболи

Българското Външно министерство отправи призив да не се пътува до Сицилия и околните острови. Причината е активизиране на вулканичната дейност на вулканите Етна и Стромболи през последните няколко дни, информират от МВнР на уебсайта си.

Още: Отвориха частично летището на Катания, затворено заради Етна

Италианската Гражданска защита е обявила преминаване от ниво на риск „зелено - липсваща или много ниска активност“, към ниво на риск „жълто - от ниска до средна активност“, във връзка с което, е разпоредила на общините и компетентните местни органи да бъдат в готовност да приложат съответните планове за предупреждение на населението и действие в случай на вулканична активност.

🚨 Etna and Stromboli volcanoes are just over 65 miles apart as the crow flies.



Today, Mount Etna, Sicily - Italy 🇮🇹 is experiencing a very strong eruptive activity, which is beginning to affect air traffic as well.pic.twitter.com/KHLUZnRxqc