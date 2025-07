Мощен взрив разтърси Рим, има ранени (ВИДЕА)

Най-малко 21 души са ранени, включително осем полицаи и един пожарникар, при мощна експлозия на бензиностанция в Рим, съобщи Ройтерс, като се позова на местни медии. Силен взрив, който е чут в цял Рим, е станал на бензиностанция в района на Пренестино. Пожарът се е разпрострял до близко депо, в резултат на експлозията са повредени околни сгради. Петима души са хоспитализирани. Трима от пострадалите са с тежки изгаряния.

ОЩЕ: Бензиностанция в Украйна се взриви: Има данни за огромна трагедия (ВИДЕО)

От кадри в социалните мрежи се вижда огън и голям облак дим над бензиностанцията.

🚨🇮🇹MASSIVE EXPLOSION RIPS THROUGH ROME GAS STATION



A huge fireball erupted after a truck hit a pipeline at a fuel station, triggering a powerful explosion.



The blast injured at least 10 people - including police, firefighters, and paramedics who were already on the scene.… pic.twitter.com/BJDLPzcRe1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 4, 2025

Спешните служби са били на мястото на инцидента преди експлозията, тъй като са били извикани, след като камион се е ударил в тръбопровод на бензиностанцията, съобщиха италианските информационни агенции.

ОЩЕ: Експлозия в оръжейна фабрика: Петима ранени

"Работим по последиците от взрива ... пожарът продължава да гори," заяви пожарната в становище, като добави, че един от пожарникарите е бил хоспитализиран.

#breaking



Massive gas station explosion in Rome, Italy.



Several injured, 3 severely burned, after a blast at a petrol & LPG distributor in Via dei Gordiani. The explosion was heard across the city. https://t.co/sy3cdDf3vI pic.twitter.com/jbuls4W0hN — News Extra24 (@24NewsExtra) July 4, 2025

По инструкции на полицията бе затворена метростанцията "Теано", съобщи компанията, която отговаря за обществения транспорт в Рим.

Премиерът Джорджа Мелони следи ситуацията отблизо. Тя е разговаряла по телефона с кмета на столицата Роберто Гуалтиери.

A terrifying explosion occurred at a gas station in Rome, leaving more than 20 people injured



Five of them were hospitalized in serious condition.



The blast was triggered after a truck crashed into a pipeline at an Eni gas station, causing a fire that led to the explosion. pic.twitter.com/h7ILzq6BlH — Visegrád 24 (@visegrad24) July 4, 2025