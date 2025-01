Мързелива руска лъжа: Убихме датски инструктор за F-16

Убихме датски военен инструктор, който обучава украински пилоти да летят на F-16, при ракетната ни атака на 18 януари, рано сутринта - с това се хвалят редица руски военнопропагандни телеграм канали. Само че датското министерство на отбраната реагира и обяви, че няма такова нещо - това е дезинформация, типичен пример за хибридна война, уточниха от институцията.

Министърът на отбраната на Дания Троелс Лунд Поулсен нарече историята опит за дискредитиране на Дания и подчерта, че нито един датски войник не е убит в Украйна.

Историята придоби популярност, след като беше споделена в социалните мрежи, като един "датски профил изразява съболезнования". Туитът на този "датски профил" беше широко разпространен сред руските медии, но се оказа фалшив. Има и коментар, че това е "много мързелива пропаганда" - превод на датски, при това от профил, който всъщност не съществува:

Russian Kremlin media, spread another fake story claiming that a Danish F-16 fighter instructor was killed in a missile attack in Ukraine on Saturday However, the Danish Ministry of Defense has dismissed the claim as misinformation. Defense Minister Troels Lund Poulsen called… pic.twitter.com/IdMvfFcfta

На 18 януари град Запорожие, заедно с Киев, беше жертва на руска ракетна атака. По-рано, на 8 януари, руснаците удариха предприятие в Запорожие с авиационна бомба. 14 души загинаха при този руски удар: Украйна пали руски бази за горива и петрол, Русия удари Киев и уби цивилни (ВИДЕО)

Video evidence of the terrorist strike by the organised criminal gang "russian federation" using aerial bombs on a factory workshop in Zaporizhzhia on January 8. The terrorists killed 14 civilians and injured over 100 during the attack. pic.twitter.com/y5shtYRdnT