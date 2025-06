Руска ракета порази украински пътнически влак (ВИДЕО)

Руски обстрел е поразил пътнически влак в Украйна. Става въпрос за Днепропетровска област - ударен е влак № 52, който се е движел по маршрут от Одеса към Запорожие. Това съобщават Украинските железници в своя официален канал в Телеграм.

😱 Russians Shell Odessa–Zaporizhzhia Train



Train No. 52 Odessa–Zaporizhzhia was damaged in the strike. There are injured passengers.



Ukrzaliznytsia is preparing a replacement train in Dnipro to transfer passengers and continue their journey to Zaporizhzhia. pic.twitter.com/qUEqRKcdwY