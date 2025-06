"Мирът на Тръмп" в Близкия изток изкара минути: Иран стреля, Израел отвръща, Техеран гледа към възродена ядрена програма

Буквално по-малко от час след като Израел чрез премиера си Бенямин Нетаняху обяви, че приема условията за спиране на огъня с Иран, войната се възобнови. Причината - изстреляна от Иран ракета в рамките на уж вече влязлото в сила примирие, което е с доста сложни рамки, научете ОЩЕ: "Мирът" на Тръмп в Близкия изток: Спирането на огъня е с различен час за Иран и Израел? (ВИДЕО)

Видеокадри от изстрелването на иранската ракета вече се споделят в социалните мрежи. В отговор, израелският министър на отбраната Израел Кац заяви директно: "Заради нарушаването на прекратяването на огъня от страна на Иран, инструктирах Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) да нанесат мощни удари срещу цели на режима в сърцето на Техеран".

At least one ballistic missile was launched by Iran against Israel earlier, in violation of the ceasefire which went into effect at 12:00am ET, with it believed to have been intercepted over Northern Israel. pic.twitter.com/6J437QFd3L